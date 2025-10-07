Phim VTV nhiều lần gặp "kiếp nạn" với tổng tài: Xem thiếu gia mà ngỡ thiếu nợ

HHTO - Tổng tài là hình mẫu nhân vật quen thuộc trong "vũ trụ phim VTV" nhưng đã nhiều lần, các thiếu gia nhà giàu khiến khán giả thất vọng vì nhìn như đang thiếu nợ.

Cho đến lúc này, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh có hai nhân vật giàu có đều gây tranh cãi vì nhìn không ra dáng tổng tài. Đầu tiên là Doãn Quốc Đam vai giám đốc một công ty nhưng bị netizen phàn nàn là thiếu phong thái lịch lãm, sang trọng cần có.

Nhưng bị chỉ trích nhiều hơn là Denis Đặng vai Trường, chủ một du thuyền sang trọng. Lý lịch thì hoành tráng nhưng mỗi lần xuất hiện, Trường lại làm người xem thở ngắn than dài vì trang phục kém sang, kiểu tóc cũ kỹ, lối nói chuyện sến sẩm. Kết quả là câu chuyện tưởng như ngôn tình giữa Trường và Ngân chẳng còn chút lãng mạn nào.

Nhưng Gió Ngang Khoảng Trời Xanh không phải phim VTV duy nhất có tổng tài nhìn như tổng đài. Nơi Giấc Mơ Tìm Về cũng là màn hóa tổng tài thất bại của Lãnh Thanh. Đóng vai một công tử nhà giàu, cũng đầu tư trang phục nhưng Lãnh Thanh bị chê là không có được khí chất của một thiếu gia.

Ngoài đời, Lãnh Thanh nhìn rất bảnh bao lịch lãm nhưng chẳng hiểu sao lên phim, anh lại nhìn bình dân từ tác phong đến biểu cảm, lối nói chuyện.

Rồi phim Tuổi Trẻ Giá Bao Nhiêu cũng có nhân vật mang tiếng thiếu gia nhưng khán giả nhìn đi nhìn lại vẫn không có chút nào ra dáng con nhà giàu. Hùng được phim miêu tả là có gia đình giàu có, thích thể hiện khoe mẽ, thích tỏ vẻ ta đây hào nhoáng. Kịch bản thì kể như vậy, nhưng người xem chỉ thấy một chàng trai ăn mặc bình thường, đôi mắt thâm quầng và mệt mỏi do thiếu ngủ.

Ở Hùng không có được nét tự tin, lạnh lùng của một thiếu gia. Trang phục, phụ kiện anh sử dụng cũng chẳng cho thấy nhân vật này giàu có nhất nhóm bạn. Thậm chí khán giả còn nói vui rằng xem thiếu gia Hùng mà tưởng như vai này đang thiếu nợ.