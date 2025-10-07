Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Lan Phương vừa xuất hiện đã gây náo động

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Quả thực Lan Phương vừa mới lộ diện đã giúp không khí phim sôi nổi hơn hẳn, hứa hẹn sẽ gây nhiều sóng gió cho gia đình Mỹ Anh và Đăng.

Những tập gần đây, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh có vẻ bình lặng khi cả ba nhân vật chính đều giằng co với những câu chuyện cũ. Kim Ngân thì hạnh phúc bên tổng tài Trường nhưng vẫn lo lắng, bất an vì chưa biết rõ về đối phương. Trúc Lam đang quyết tâm ly hôn vì không chịu nổi người chồng lạnh lùng vô tâm. Mỹ Anh ngày càng đưa ra các quy tắc khắt khe khiến chồng con mệt mỏi với tính cách cầu toàn của cô.

gio-ngang-3.jpg
Mỗi nhân vật đều có những lo toan riêng.

Biết rằng Mỹ Anh muốn tốt cho gia đình, muốn công ty phát triển, gia đình khỏe mạnh ấm êm nên can thiệp vào mọi thứ, ép chồng con phải làm đúng kế hoạch của cô. Nhưng chính vì thế mà Đăng và cậu con trai khổ sở để tìm cách phá vỡ các nguyên tắc Mỹ Anh đề ra, còn khán giả xem phim cũng thấy ngạt thở với cuộc sống khuôn phép của Mỹ Anh.

gio-ngang-5.jpg
Chồng con căng thẳng với tính cầu toàn của Mỹ Anh.

Và trong tập phim mới, Lan Phương sẽ xuất hiện qua cảnh phim đi ăn tối cùng Đăng. Chuyện là Đăng khi đi công tác đã vô tình quen một cô gái bản địa. Dù là mới gặp gỡ những cô gái này vô cùng tự nhiên thân thiết, nhiệt tình mời Đăng bao nhiêu món ngon, mà lại đúng những món Mỹ Anh vẫn cấm chồng động đũa vì nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khỏe.

gio-ngang-8.jpg
gio-ngang-9.jpg
Đăng đã quen một người khác trên đường công tác.

Tất nhiên Đăng chẳng thể nào từ chối lời mời nồng nhiệt của đối phương, và chắc hẳn nhân vật này sẽ khiến cuộc hôn nhân của Đăng và Mỹ Anh thêm lung lay. Và vừa mới xuất hiện, Lan Phương đã gây ấn tượng mạnh với khán giả. Lối diễn xuất sôi nổi, tràn đầy năng lượng của cô mang lại cao trào cho Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Thậm chí netizen cho rằng Lan Phương và Doãn Quốc Đam tương tác ăn ý với nhau nhờ từng đóng vợ chồng trong Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình, Ngược lại, Phương Oanh cùng Doãn Quốc Đam lại không tạo được cảm giác cặp đôi.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Gió Ngang Khoảng Trời Xanh #Lan Phương #Doãn Quốc Đam #Phương Oanh

