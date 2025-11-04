Làm lộ thông tin điều tra cố diễn viên Lee Sun Kyun, cựu cảnh sát Hàn bị đề nghị án tù

HHTO - Một trong những nguyên nhân được cho là dẫn đến quyết định tự sát của cố diễn viên Lee Sun Kyun là áp lực dư luận do thông tin điều tra nghi vấn sử dụng chất cấm của anh bị phát tán. Người làm rò rỉ tin tức cho truyền thông (gọi là A) đã bị sa thải ngay lập tức và thua kiện khi cố gắng khởi kiện yêu cầu hủy bỏ quyết định trên.

Theo trang Herald Pop, trong phiên tòa diễn ra tại Tòa án quận Incheon (Hàn Quốc) vào ngày 3/11, bên công tố đã đề nghị mức án 3 năm tù giam đối với cựu cảnh sát A (ngoài 30 tuổi) vì hành vi tiết lộ bí mật công vụ và một số tội danh khác liên quan. Phiên tòa tuyên án của A được dự kiến diễn ra vào ngày 17/12 năm nay.

Vào tháng 10/2023, A bị cáo buộc đã tiết lộ tài liệu điều tra liên quan đến vụ án sử dụng chất cấm của cố diễn viên Lee Sun Kyun cho 2 phóng viên. Tài liệu bị rò rỉ chứa thông tin cá nhân của những người liên quan đến vụ án, gồm tên, tiền án, danh tính, nghề nghiệp... A đã bị sa thải ngay lập tức. Cựu cảnh sát đã đệ đơn kiện Cảnh sát trưởng Incheon để yêu cầu hủy bỏ quyết định sa thải. Tuy nhiên, trong phiên tòa đầu tiên, A bị xử thua.

Lee Sun Kyun sinh năm 1975, được biết đến qua nhiều bộ phim nổi tiếng như: Tiệm Cà Phê Hoàng Tử, Ký Sinh Trùng, My Mister, Kingmaker, Hoa Hậu Hàn Quốc...

"Ông chú của tôi" - tài tử Lee Sun Kyun được phát hiện qua đời vào ngày 27/12/2023. Anh được phát hiện trong một chiếc ô tô đậu tại công viên Wanryong, quận Jongno, Seoul (Hàn Quốc), bên cạnh có vết than. Cảnh sát xác nhận Lee Sun Kyun tự sát, nguyên nhân qua đời trực tiếp do ngộ độc khí CO2.

Tháng 10/2023, anh vướng vào ồn ào sử dụng chất cấm. Lee Sun Kyun đã trải qua 3 lần thẩm vấn kéo dài từ tháng 10 tới trước khi qua đời, giữ thái độ kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc. Quá trình điều tra cho thấy cố diễn viên bị lừa sử dụng chất cấm, tống tiền. Nhưng vụ án chưa đi đến kết luận cuối cùng thì nam tài tử đã qua đời. Áp lực từ cuộc điều tra và dư luận trái chiều được cho là nguyên nhân khiến Lee Sun Kyun đưa ra quyết định cực đoan.

Sự ra đi của Lee Sun Kyun khiến công chúng cũng như giới nghệ sĩ dậy sóng, yêu cầu phía cảnh sát phải điều tra kỹ lưỡng người làm lộ thông tin và đơn vị truyền thông phát tán tin tức định hướng cực đoan.