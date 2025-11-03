Rating phim Hàn: "Ma nữ" Mai Davika "đánh úp" giúp phim của Lee Junho bứt phá

HHTO - Rating real-time (tỉ suất người xem thời gian thực) của "Typhoon Family" (Gia Đình Bão Tố) tập 8 tăng dần về cuối. Trong khi "Would You Marry Me" (Làm Chồng Em Nhé) duy trì phong độ ổn định.

Làm Chồng Em Nhé (SBS) duy trì phong độ ở tuần chiếu vừa qua. Rating trung bình toàn quốc của tập 7 và 8 lần lượt là 6.5% và 7.4%. Đây vẫn là bộ phim có tỉ suất người xem dẫn đầu trong các chương trình phát sóng cùng khung giờ. Sau khi lập đỉnh vào tuần liền trước với tập 5 (7.5%), Làm Chồng Em Nhé đang giữ phong độ ổn định khi rating không giảm nhiều.

Dự đoán, nửa chặng sau sẽ không có nhiều biến động nếu phim giữ nhịp ngọt ngào, hài hước, nhẹ nhàng này. Khả năng không chạm mốc 2 chữ số nhưng rating của Làm Chồng Em Nhé có thể sẽ kết thúc ở mức trung bình cao, dao động từ 7 - 9%.

Ở hai tập mới nhất, Meri (Jung So Min) và Wooju (Choi Woo Shik) chính thức hẹn hò. Chàng thiếu gia đã về thăm "mẹ vợ tương lai".

Typhoon Family (Gia Đình Bão Tố) lấy lại phong độ ở tuần chiếu mới nhất khi tập 7 và 8 đạt rating lần lượt là 8.2% và 9.1%, lập đỉnh mới cho biểu đồ rating của phim. Cuối tập 7 là màn tỏ tình nhẹ nhàng nhưng bùng nổ của Tae Poong (Lee Junho). Tập 8 là chuyến công tác cùng nhau đầu tiên của anh và Oh Mi Seon (Kim Min Ha), có rating real-time tăng đều.

Họ cùng nhau đến Thái Lan với hi vọng nghiên cứu thị trường và tìm ra cơ hội phân phối mẫu mũ bảo hiểm mới. Tại đây, "ma nữ đẹp nhất màn ảnh" xứ Chùa Vàng - Mai Davika là diễn viên khách mời, vào vai con gái út của chủ tịch tập đoàn Nihakham. Cô có một đoạn trò chuyện nhỏ với Tae Poong, gợi ý anh lên sân khấu. Fan đùa rằng đây là Tae Poong vào vai "idol Junho" khi anh cất giọng với Can't take my eyes off of you một cách quyến rũ và đầy lịch lãm.

To the Moon kết thúc với rating 2.1%. Tác phẩm nối sóng là Moon River do Kang Tae Oh, Kim Sejeong đóng chính được kỳ vọng sẽ vớt vát lại chuỗi thời gian mờ nhạt và ảm đạm của phim truyền hình phát sóng trên đài MBC. Nhá hàng của tác phẩm cổ trang này là những phân cảnh hài hước, trớ trêu khi Thái tử Lee Kang (Kang Tae Oh) bị hoán đổi linh hồn với một cô gái bán hàng rong Park Dal Yi (Kim Sejeong).

The Dream Life of Mr. Kim vẫn giữ phong độ với rating tập 3 - 4 là 3.2 % và 3.4%. Bộ tình cảm lãng mạn mới của đài KBS2TV là Last Summer (do Lee Jae Wook và Choi Sung Eun đóng chính) khởi động với rating 2.7% và 2.2%.