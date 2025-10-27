Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Rating phim Hàn: Would You Mary Me tăng vọt, Gia Đình Bão Tố giảm vì đi lối mòn?

Sam
HHTO - "Would You Mary Me" (Làm Chồng Em Nhé) tăng mạnh rồi giảm nhẹ ở tập 6 và có tiềm năng sẽ tăng trở lại. Trong khi "Typhoon Family" (Gia Đình Bão Tố) lại đột ngột giảm tỉ suất người xem ở tuần này, nguyên nhân có phải nội dung đang đánh mất đi sự mới mẻ khán giả mong muốn?

Theo Nielsen Korea, rating tập 5 của Làm Chồng Em Nhé tăng mạnh, đạt 7.5% trong khi tập 4 ở mức 5.6%. Tỉ suất người xem trung bình toàn quốc của tập 6 lại giảm xuống 0.4%, còn 7.1%, nhưng nhìn chung đây vẫn là bước tiến lớn so với tuần chiếu liền trước.

would-you-marry-me-2-1.jpg

Chồng cũ của Yoo Meri (Jung So Min) quyết đeo bám cô đến cùng vì hắn bắt gặp cô và Wooju (Choi Woo Shik) tình thương mến thương ngoài ban công, không giống như lời cô nói rằng chỉ ở nhờ nhà của bạn. Meri và Wooju ngày càng thân thiết hơn và đạt được nhiều bước tiến mới trong công việc. Cuối tập 6, anh tỏ tình với cô. Nhá hàng cảnh hôn ở tập 7 đã làm tăng sự trông đợi của khán giả, báo hiệu tỉ suất người xem hai tập tới sẽ tăng lên.

lee-junho-4.jpg

Gia Đình Bão Tố lại đột ngột giảm phong độ sau khi bứt tốc ở tuần chiếu thứ hai. Phim bước vào tuần chiếu thứ ba với rating 7% ở tập 5 và tăng nhẹ lên 8.87% ở tập 6 - chưa vượt qua được mức 9% ở tập 4. Được kỳ vọng sẽ tăng thêm kịch tính trong quá trình gây dựng công ty khi Tae Poong (Lee Junho) chính thức trở thành giám đốc, nhưng hai tập mới của Gia Đình Bão Tố lại khá trầm.

Tuyến sự nghiệp tạm nhường lại để khắc họa cuộc sống của mẹ con Tae Poong sau khi bị siết nợ, sa cơ. Cả hai không thể sống trong căn hộ tiện nghi ở Apgujeong. Họ phải nương nhờ đến căn trọ nghèo của kế toán Oh Mi Seon (Kim Min Ha), phải làm quen với điều kiện vật chất thiếu thốn, sống cùng bà và em gái cô.

Thiếu gia nương nhờ nhân viên để bắt đầu lại, lửa gần rơi lâu ngày cũng bén, được cả người thân của cô chấp nhận, chữa lành - tình tiết này đã quá rập khuôn. Đây là một trong những nguyên nhân khán giả ít mặn mà hơn với tập mới của phim. Gia Đình Bão Tố có thể lấy lại phong độ để chạm mốc rating 2 chữ số như dự đoán?

typhoon-family-4.jpg

Đài JTBC trình làng dự án mới chuyển thể từ webtoon - The Dream Life of Mr. Kim (Cuộc Sống Trong Mơ Của Ông Kim), khai thác vết xước của con người ở độ tuổi trung niên U50. Hai tập đầu của phim khởi đầu với rating là 2.9% và 3.5% - con số khả quan khi tác phẩm này phải đối đầu với 2 "con mã" mạnh ở trên. Walking on Thin Ice kết thúc với rating 4.9%.

cover-fbhht.jpg
Sam
#Lee Junho #Choi Woo Shik #Typhoon Family #Would You Marry Me #Rating phim Hàn #Kim Min Ha #Jung So Min #rating Typhoon Family #rating Would You Marry Me

