Lee Do Hyun - Suzy nhìn nhau 3 phút đầy rung động, fan triệu hồi kịch bản đến gấp

Sam
HHTO - Lee Do Hyun - "chúa tể" của những cái kết bi (bad ending) quyết không để ai "giật mất" danh hiệu này khi đến đi đóng MV cũng là kết buồn. Anh và Suzy ăn ý cỡ nào mà được khán giả mong đợi hợp tác chính thức trên màn ảnh.

Urban Zakapa là nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng với những bản hit như I Don't Love You, When we were two... Mỗi MV bài hát chủ đề của nhóm được xây dựng như một thước phim ngắn với sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu như Cha Eun Woo, Yoo Seung Ho, Lee Sung Kyung... MV mới nhất - cũng là bài hát chủ đề nằm trong album cùng tên - STAY vừa được phát hành vào chiều 3/11 do Suzy và Lee Do Hyun đóng chính.

mv.png

Lee Do Hyun vào vai một trợ lý đạo diễn. Suzy là ngôi sao. Cả hai tỏ ra không quen tại trường quay nhưng ánh mắt cho thấy họ dường như đã từng yêu và đều nuối tiếc khi không còn như trước. Suốt MV, Do Hyun được giao nhiệm vụ ngồi đối diện để giúp nữ diễn viên lấy cảm xúc. Anh cười và khóc theo từng biểu cảm của cô, rồi không thể kiềm chế mà đến ôm lấy vỗ về cô. Kết thúc MV là cảnh anh thẫn thờ ở sau máy quay, trước mặt là set trống như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là tưởng tượng.

screenshot-751.png

Chỉ là những khung hình đơn giản đặc tả cảm xúc với góc cận nhưng khán giả vẫn "đổ đứ đừ" ánh mắt tình tứ của Lee Do Hyun và nhan sắc mong manh, ngọt ngào của "tình đầu quốc dân". Khán giả xem MV đang nháo nhào đề nghị biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất nào đó hãy tìm đến hai diễn viên:

"Sao mà có thể đẹp đôi như thế."

"Chỉ 3 phút thôi á, mang kịch bản đến đây."

"Suzy khóc như thế làm tôi rung động quá."

"Đùa tôi à, tôi muốn xem nữa. Nếu ra phim thì tôi sẽ lập tức đi cày ngay."

Suzy là bạn thân của Jo Hyun Ah - một trong các thành viên của Urban Zakapa. Nữ diễn viên đã vui vẻ nhận lời mời đóng MV và không nhận thù lao. Lee Do Hyun cũng vậy. Anh tham gia ghi hình sau khi xuất ngũ.

cover-2.jpg
Sam
#Lee Do Hyun #Suzy #Urban Zakapa #MV Stay #Suzy Lee Do Hyun kết hợp #Suzy Lee Do Hyun hợp tác #Suzy Lee Do Hyun

