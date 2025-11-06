Bộ đôi Boys Planet sau 2 năm: CONGB gây sốt tại quê nhà, Hồng Hải tìm cơ hội lần 3

HHTO - Sau 2 năm kể từ Boys Planet 999, bộ đôi thực tập sinh người Việt Nguyễn Thành Công (CONGB) - Đặng Hồng Hải đã có những thành công nhất định. Trong khi CONGB đang là nhân tố nổi bật tại Anh Trai "Say Hi", Hồng Hải vẫn đang miệt mài tìm kiếm cơ hội trở thành idol quốc tế với lần thử sức thứ ba.

Trở về năm 2023, Nguyễn Thành Công và Đặng Hồng Hải từng là tâm điểm chú ý của fan K-Pop Việt khi trở thành những thí sinh Việt đầu tiên ghi danh vào chương trình tuyển chọn idol hàng đầu mới của Mnet - Boys Planet 999.

Dù sở hữu ngoại hình sáng sân khấu, kỹ năng nhảy lẫn ca hát ổn định nhưng cả hai vẫn dừng chân đầy nuối tiếc ở hạng 42 và 43. Đến nay, cả hai vẫn miệt mài theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật với định hướng trái ngược nhau.

Thành Công - Hồng Hải từng sở hữu lực lượng fan Việt hùng hậu ở Boys Planet 999, song vẫn kém may mắn do thời lượng lên hình ít ỏi.

Nguyễn Thành Công (CONGB) sinh năm 2000, tốt nghiệp khoa Sư phạm Âm nhạc - Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Với ngoại hình đáng yêu và khả năng vũ đạo điêu luyện, CONGB từng gây nuối tiếc cho nhiều khán giả khi dừng chân sớm tại Boys Planet với thứ hạng 43.

CONGB điển trai, vũ đạo tốt cùng giọng hát chắc khỏe.

Dù vậy, anh vẫn quyết định thử sức lần nữa ở Starlight Boys 2024 - chương trình Trung - Hàn được ví như phiên bản quốc tế của Thanh Xuân Có Bạn. Tuy không giành được suất debut, bù lại thực lực của CONGB đã được dàn giám khảo, huấn luyện viên công nhận. Anh cũng tiến xa hơn khi tiến vào vòng Chung kết.

CONGB được giám khảo đánh giá cao tại Starlight Boys. (Nguồn video: FB Mekongriver - CONGB 1st Vietnamese Fanpage).

Song song đó, CONGB cũng hoạt động năng nổ tại quê nhà. Sau Boys Planet, anh từng cho ra mắt ca khúc pre-debut Em đợi anh lâu chưa. Bài hát nhanh chóng đạt hạng 8 các bài hát được nghe nhiều nhất trên Spotify Việt Nam, góp phần định hình độ nhận diện của CONGB trên thị trường nhạc Việt.

Bẵng đi một thời gian, CONGB nay đã trở thành một trong những gương mặt hút fan nhất nhì Anh Trai "Say Hi" mùa 2. Qua mỗi livestage, anh đều "đốn gục" khán giả với những màn trình diễn ấn tượng và hình tượng tràn đầy năng lượng.

CONGB luôn nằm trong Top 10 thí sinh được chú ý nhất tuần và được dự đoán là “con tướng” sáng giá cho Chung kết Anh Trai "Say Hi" năm nay.

Đặng Hồng Hải sinh năm 2003. Trước khi sang Hàn Quốc theo đuổi ước mơ trở thành idol, anh từng là học sinh xuất sắc của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) và sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi tham gia Giọng hát Việt nhí 2016.

Đặng Hồng Hải có nhan sắc trí thức, thư sinh và khả năng sáng tác, hòa âm.

Đến với Boys Planet 999, Hồng Hải tham gia với tư cách là thực tập sinh của Fantagio Entertainment. Tương tự như CONGB, tuy sáng sân khấu và có thần thái biểu diễn tốt, tự tin nhưng vì thời lượng lên hình quá ít, Hồng Hải chưa thể ghi lại dấu ấn với người hâm mộ quốc tế và phải dừng chân ở hạng 42.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức, Đặng Hồng Hải quyết định trở lại ấn tượng và bứt phá hơn tại Boys II Planet (2025). Ở lần tái xuất này, anh đã thành công "ẵm trọn" 4/4 sao từ ban giám khảo trong đợt đánh giá đầu tiên và được xếp vào lớp A (lớp cao nhất).

Hồng Hải tái xuất mạnh mẽ với 4/4 sao từ giám khảo.

Tưởng như đây sẽ là một mở đầu đầy hứa hẹn, thì Hồng Hải lại tuột xuống hạng 46 ở vòng loại thứ hai và phải dừng chân đầy tiếc nuối. Lần này, không chỉ Vnet mà khán giả quốc tế cũng cho rằng Hồng Hải đã tiến bộ rõ rệt, chỉ tiếc rằng cái "dớp" mang tên thời lượng ít ỏi vẫn tiếp tục kiềm chân anh.

Mới đây nhất, Đặng Hồng Hải bất ngờ ghi danh lần 3 trong chương trình "con" của Boys Planet mang tên Planet C: Home Race. Nếu thành công ở lần này, Hồng Hải sẽ có cơ hội hoạt động với tư cách idol ở Trung Quốc trong vòng 6 năm.

Hồng Hải miệt mài tìm kiếm cơ hội trên con đường trở thành idol quốc tế.

Tuy nhiên ở lần thử sức thứ ba của Hồng Hải, nhiều người hâm mộ cũng tỏ ra khá lo lắng bởi ngành công nghiệp thần tượng không quá phát triển ở Trung Quốc. Hầu hết các thần tượng người Trung phải chật vật tìm kiếm nghề "tay trái" như diễn viên, người mẫu... thay vì ca hát, khiến cho viễn cảnh 6 năm của anh trở nên khá mơ hồ. Trong khi đó, không ít netizen nuối tiếc bởi Đặng Hồng Hải đáng lẽ có thể đầu quân về Anh Trai "Say Hi" 2025 và nhận được độ nhận diện tương xứng với thực lực như CONGB.

Cả CONGB, Dillan Hoàng Phan và Đỗ Nam Sơn đều là các cựu thực tập sinh tham gia show sống còn Hàn Quốc đang tỏa sáng tại Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

Không chỉ vậy, con đường ra mắt thành công từ show sống còn dự kiến sẽ có khá nhiều chông gai. Thực tế thì điều này được thể hiện rõ qua cách Hồng Hải và CONGB bị buộc phải dừng chân sớm vì thời lượng quá ít ỏi.

Song, fan cũng cho rằng hướng đi này vẫn là nước đi thích hợp nhất với Hồng Hải, khi công ty chủ quản hiện tại của anh - Dongyo Entertainment không phải là một "bệ phóng" có tiềm năng. Chính vì thế việc tham gia nhiều show sống còn sẽ giúp Hồng Hải tích góp độ nhận diện, tăng cơ hội được ra mắt với tư cách idol quốc tế trong tương lai.