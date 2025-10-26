Jaysonlei: Cái tôi là điều quý giá, luôn làm hết sức để xứng đáng với spotlight

HHTO - Từ tân binh đến “ẩn số thú vị” của Anh Trai "Say Hi", Jaysonlei đang dần khẳng định mình bằng nỗ lực của một nghệ sĩ trẻ với "cái tôi" riêng.

"Say hi” hành trình, định vị được mình

Từ một cái tên còn xa lạ, Jaysonlei (Lê Hồ Phước Thịnh) - tân binh V-Pop sinh năm 2003 - đang khiến khán giả phải nhớ mặt chỉ sau vài lần xuất hiện trên sân khấu Anh Trai "Say Hi". Gây ấn tượng với khán giả bằng hình ảnh tân binh Gen Z đầy năng lượng, Jaysonlei dần khẳng định cá tính riêng qua từng vòng thi. Sau hai Live stage, nam ca sĩ trở thành “ẩn số thú vị” khi liên tục mang đến những màn trình diễn ấn tượng như So Good, Ba Chìm Bảy Nổi,… thể hiện rõ thế mạnh ở cả vũ đạo, giọng hát lẫn visual.

Một trong những yếu tố khiến khán giả nhớ về Jaysonlei chính là những màn rap solo 1:1 cùng loạt “anh lớn” như B Ray hay Big Daddy. Không chỉ thể hiện chất giọng trầm ấm, nội lực, tân binh Gen Z còn gây bất ngờ bởi thần thái tự tin, bản lĩnh sân khấu.

Chia sẻ về trải nghiệm này, Jaysonlei cho biết bản thân luôn chuyển hóa nỗi lo lắng hay sợ hãi thành năng lượng hào hứng khi được đứng cùng sân khấu với các tiền bối mà anh đã thần tượng bấy lâu.

Chỉ vừa trải qua 1/3 chặng đường, Jaysonlei đã là một trong những “chú hắc mã” đang dần tăng tốc trên đường đua. Bản thân anh xem đây là một cột mốc quan trọng để đến gần hơn với khán giả: “Việc mọi người biết đến mình nhiều hơn cho mình thêm 'cơ sở' để theo đuổi nghệ thuật. Nhờ vậy, âm nhạc của mình có thể chạm đến nhiều người hơn, được yêu thương nhiều hơn".

Nếu không có Anh Trai "Say Hi", có lẽ mình vẫn loay hoay một mình. Chương trình đã cho mình cơ hội được học, được va chạm, và được khán giả biết đến. Quan trọng hơn cả - mình có thêm những người anh em thật sự, những người cùng mình lớn lên trong âm nhạc.

Bên cạnh “nhân khí” ngày càng tăng, hành trình tại Anh Trai "Say Hi" cũng giúp Jaysonlei mở rộng góc nhìn trong cách làm nhạc. Nam tân binh dần nhận ra âm nhạc không chỉ dành cho riêng mình mà còn phải chạm đến số đông: “Một bản nhạc hay là bản nhạc nghe quen thuộc nhưng có chi tiết phá vỡ kỳ vọng người nghe. Đây cũng là điều Jayson cùng anh em trong chương trình đang hướng tới: khiến khán giả đủ hiểu điều mình muốn nói, nhưng vẫn phải “wow” khi nghe".

Jaysonlei tiết lộ Justin Bieber, Trúc Nhân và Sơn Tùng là những "tượng đài" trong lòng.

Jaysonlei: "Chưa từng sợ cảm giác không vượt qua được chính mình"

Điều khiến khán giả nhanh chóng chọn Jaysonlei làm “bias” không chỉ nằm ở âm nhạc, mà còn ở tư duy và cách anh quan sát thế giới qua “lăng kính” rất riêng. Ở tuổi 21, “chàng Kim Ngưu” cho thấy định hướng rõ ràng và thái độ nghiêm túc với con đường nghệ thuật. Bên cạnh tài năng, Jaysonlei còn ghi điểm nhờ tình cảm chân thành dành cho fan và gia đình - hai nguồn năng lượng giúp anh luôn giữ được sự ấm áp và tự tin trong âm nhạc.



Có một "từ khóa" rất được hay nhắc đến về Jaysonlei trên các trang MXH chính là "tự tin". Theo Jaysonlei, điều gì tạo nên sự tự tin đó?

Jayson may mắn được tiếp xúc với âm nhạc khá sớm, cũng cảm nhận được rất rõ giá trị của nghệ thuật và cách một nghệ sĩ thể hiện bản thân trên sân khấu. Điều đó khiến Jayson luôn ý thức rằng phải giữ phong thái như thể “luôn có ai đó đang nhìn mình”. Mình cũng muốn xây dựng một khí chất riêng để khi nhìn vào, mọi người có thể nhận ra ngay "à, đây là cái kiểu của Jaysonlei".

Bên cạnh đó, Jayson may mắn lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Mình đã có hàng ngàn bữa cơm gia đình, và những khoảnh khắc giản dị ấy cho Jayson cảm giác được yêu thương. Khi trưởng thành, Jayson cũng học được cách yêu thương người khác và tự tin thể hiện điều đó qua âm nhạc.

Ba mẹ đã động viên thế nào khi Jaysonlei quyết định theo đuổi nghệ thuật?

Ba mẹ mình không cấm cản hay đặt kỳ vọng quá lớn. Dù lo lắng, nhưng ba mẹ luôn ủng hộ mình, “không hai tay hai chân thì cũng hai tay một chân”. Mẹ còn hiểu về chương trình hơn cả mình, xem cả hậu trường rồi kể lại. Có lần mẹ thấy tài khoản TikTok ảo dùng hình mình, liền gọi báo ngay, khiến mình phải trấn an: “Mẹ bình tĩnh, đó không phải con đâu” (cười).

Sau khi bước ra từ một chương trình âm nhạc, nhiều nghệ sĩ thường gặp áp lực khi phải tự mình ra sản phẩm và vượt qua “cái bóng” đã tạo nên. Jaysonlei có cảm thấy áp lực không?

Đến với Anh Trai "Say Hi", Jayson muốn thể hiện sự đa màu sắc của bản thân nhưng cũng hiểu thế giới âm nhạc ngoài kia còn rộng lớn hơn nhiều. Mình không xem đó là hành trình “vượt qua cái bóng”, vì cái bóng đó chính là mình. Quan trọng là không ngừng đổi mới, tự tạo nên những “cuộc cách mạng nhỏ” cho bản thân.

Nhìn lại hành trình đã qua và hướng về chặng đường sắp tới, Jaysonlei muốn gửi điều gì đến chính mình của một năm trước - và nhắn nhủ điều gì cho bản thân của một năm sau?

Đến bản thân của một năm trước, Jayson sẽ nói: “Hãy kỷ luật hơn, tiết kiệm hơn và đọc sách nhiều hơn!".

Còn với chính mình trong tương lai, Jayson nghĩ điều quan trọng nhất là học cách dung hòa “cái tôi”. Dù sau này có thành công hay vẫn đang loay hoay trên hành trình của mình, mình vẫn muốn giữ lấy bản ngã - vì đó là điều làm nên Jaysonlei. À, còn một câu nữa, đó là: