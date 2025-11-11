Thủy Long Ngâm càng gần kết càng đẫm lệ, La Vân Hi khóc đỏ mắt vì mất huynh đệ

HHTO - Đường Lệ Từ cũng chỉ là quân cờ/ con mồi bị theo dõi. Để diệt được "trùm cuối", Đường hồ ly sẽ phải mất rất nhiều. Những tập cuối đẫm nước mắt nhưng đáng trông đợi vào diễn xuất của La Vân Hi.

*Lưu ý bài viết có tiết lộ nội dung

Nếu khán giả sợ "đau tim" khi xem những tập cuối của Thủy Long Ngâm thì có thể xem đến tập 29 rồi tạm dừng. Đây là tập khá bình yên khi Đường Lệ Từ (La Vân Hi) cùng mọi người ở kiếm hội đón Tết, cũng là thời gian anh quyết định sống một ngày là "Đường Lệ Từ đúng nghĩa" trước khi tiến hành kế hoạch sống còn.

Mọi chi tiết đang hướng đến Quỷ Mẫu Đơn (Từ Chính Khê) là "trùm cuối" - Nhất Khuyết Âm Dương/ Diệp Ma. Đường Lệ Từ biết bản thân chỉ là con mồi mà hắn luôn theo dõi từ lâu, muốn chiếm đoạt cơ thể. Theo trailer tập 31 của Thủy Long Ngâm, Biết trận chiến khó khăn, không muốn huynh đệ liên lụy, A Lệ cố ý nói nặng lời để Vân Trì (Ngao Tử Dật) tức giận rời đi. Không phải lần đầu tiên Đường hồ ly chọc tức Vân Trì nhưng lần này chính anh cũng tổn thương, cố nén nước mắt đến khi "bé ngốc" rời đi mới rơi lệ.

Theo tiểu thuyết Thiên Mi Kiếp, Vân Trì trung thành với Lệ Từ đến cùng và sẽ mất mạng trong trận chiến. Kịch bản của Thủy Long Ngâm đã thay đổi nhiều so với nguyên tác nên khán giả có thể hi vọng "cây hài" còn sống. Nhưng nếu chi tiết này được giữ nguyên, A Lệ và fan phim hãy chuẩn bị tinh thần để "khóc lớn".

Trước khi đến với một loạt nhân vật "bán muối", khán giả có thể lặng đi với cảnh bi của La Vân Hi ở tập 31 trong cảnh nhìn thấy thi thể của Phương Chu tan biến. A Lệ nuôi dưỡng trái tim của đại sư huynh suốt 4 năm trong cơ thể, tìm đủ mọi cách để hồi sinh Phương Chu nhưng vào giây phút anh tưởng sắp hoàn thành mục tiêu thì Quỷ Mẫu Đơn đã nhúng tay phá nát tất cả. Không còn "quốc cữu hồ ly" cao ngạo, mạnh mẽ, khoảnh khắc này chỉ có A Lệ bi ai cùng cực.

Phương Chu không thể hồi sinh cũng tức là Đường Lệ Từ không cần cố chấp nuôi trái tim của sư huynh trong người mình nữa. Theo lời của Thủy Đa Bà (Ngải Mễ), đây có thể là một tia hi vọng báo hiệu A Lệ sẽ bảo toàn tính mạng, có được sức mạnh tối thượng để diệt "trùm cuối".

Hết hi vọng cứu Phương Chu, Đường hồ ly sẽ phải đau đớn như người huynh đệ khác của mình ra đi - Liễu Nhãn (Phương Dật Luân). Dù hắn đọa ma, mù quáng gieo khổ đau cho nhiều người nhưng họ từng sống êm đềm vui vẻ ở Chu Thê Lâu suốt 7 năm. Theo tiểu thuyết, Liễu Nhãn hối hận khi nhận ra sự thật, sau khi chế xong thuốc giải cho người uống tà dược mới mất mạng.

Hậu trường và trong MV nhạc phim đã tiết lộ vài giây cảnh khóc của La Vân Hi ở cảnh A Nhãn qua đời. Anh khóc nức nở, nhập tâm đến mức đạo diễn hô "cắt" nhưng phải mất một lúc mới có thể thoát vai. Dù đau lòng nhưng vì "nhá hàng" trên mà người hâm mộ ngóng đợi vào trường đoạn bùng nổ diễn xuất của La Vân Hi.