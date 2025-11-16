Dịch Dương Thiên Tỉ là ảnh đế trẻ nhất Kim Kê, Tống Giai có cú đúp "xưng hậu" rực rỡ

HHTO - Đường đua giải Kim Kê 2025 đã chính thức ngã ngũ khi ngôi vị "ảnh đế" và "ảnh hậu" tìm được chủ nhân. Nếu như Tống Giai có một năm 2025 rực rỡ với cú đúp tại hai giải thưởng danh giá, thì Dịch Dương Thiên Tỉ lại trở thành tâm điểm khi lập kỷ lục trở thành ảnh đế trẻ nhất Kim Kê.

Dịch Dương Thiên Tỉ - Ảnh đế trẻ nhất lịch sử

Tối 15/11, không khí tại Kim Kê 2025 như bùng nổ khi Dịch Dương Thiên Tỉ được xướng tên ở hạng mục "Nam chính xuất sắc nhất" nhờ vai diễn Lưu Xuân Hòa trong Tôi Nho Nhỏ. Nam diễn viên Gen Z này đã vượt qua các đối thủ "nặng ký" như Lưu Hạo Nhiên, Chu Nhất Long, Huỳnh Hiểu Minh và Đại Bằng để chạm tay vào ngôi vị cao nhất. Chiến thắng giúp anh lập kỷ lục "Ảnh đế trẻ nhất" trong lịch sử Kim Kê và trở thành diễn viên đầu tiên của thế hệ 2000 đạt được danh hiệu này.

Ở tuổi 25, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa xác lập kỷ lục khi trở thành Ảnh đế trẻ tuổi nhất của giải Kim Kê, không chỉ khẳng định tài năng mà còn là quả ngọt từ hành trình nỗ lực không ngừng suốt 12 năm.

Chiến thắng "Nam diễn viên xuất sắc nhất" Kim Kê 2025 của Dịch Dương Thiên Tỉ không phải là may mắn hay bùng nổ nhất thời, mà là minh chứng cho hành trình làm nghề nghiêm túc suốt nhiều năm. Anh chia sẻ: "Trải qua 12 năm làm nghề, cuộc sống của tôi luôn nhận được sự quan tâm chú ý lớn đến từ mọi người, thật sự tôi rất may mắn khi được làm nghề diễn viên này. Tương lai phía trước có thể còn nhiều chông gai, tôi hy vọng bản thân sẽ có được sự công nhận từ khán giả qua mỗi tác phẩm mỗi vai diễn của mình".

Thành tích của Dịch Dương Thiên Tỉ được khán giả và giới chuyên môn công nhận, là kết quả xứng đáng cho quá trình rèn luyện bền bỉ, khả năng chọn vai thông minh và sự dấn thân hết mình của anh.

Từ nhỏ, anh đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và trở thành một mảnh ghép của TFBOYS. Sau khi rẽ hướng sang diễn xuất, Thiên Tỉ liên tục thử sức với những vai nặng ký, đặc biệt là các nhân vật đòi hỏi chiều sâu tâm lý. Kể từ năm 19 tuổi, anh đã gây chú ý với Trường An 12 Canh Giờ và nhận đề cử "Nam chính xuất sắc nhất" tại Kim Ưng.

Một năm sau, Em Của Thời Niên Thiếu trở thành bộ phim gây sốt phòng vé, đưa Thiên Tỉ đến với loạt đề cử lớn tại Kim Tượng, Kim Kê, Bách Hoa. Kỹ năng của anh được giới chuyên môn và khán giả đánh giá không thua kém các tiền bối gạo cội. Các dự án khác như Tặng Bạn Một Đóa Hoa Nhỏ, Kỳ Tích: Đứa Trẻ Ngốc cũng tiếp tục giúp anh được đề cử Kim Kê.

Năm 2025 là một năm đáng nhớ với Thiên Tỉ khi bộ phim Thời Đại Cuồng Dã do anh đóng chính lọt vào danh sách tranh giải "Cành cọ vàng" tại Cannes, nâng tầm vị thế của anh trên trường quốc tế. Với vai chính trong phim, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng trở thành nam diễn viên trẻ nhất Trung Quốc có phim diễn chính lọt vào danh sách tranh giải chính thức tại liên hoan phim danh giá của châu Âu.

Từ một tân binh còn loay hoay tìm chỗ đứng trong giới điện ảnh, Thiên Tỉ đã vươn lên trở thành diễn viên bảo chứng chất lượng, doanh thu phòng vé.

Tống Giai với 2 lần "xưng hậu"

Ở hạng mục "Nữ chính xuất sắc nhất", Tống Giai được xướng tên với vai Vương Thiết Mai trong Những Điều Tốt Đẹp. Đây là lần thứ hai cô nhận danh hiệu này, sau 12 năm kể từ lần đầu tiên được vinh danh nhờ vai tiểu thuyết gia trong phim Tiêu Hồng.

Vương Thiết Mai trong Những Điều Tốt Đẹp được Tống Giai khắc họa thành công hình ảnh một người mẹ đơn thân đối mặt với khó khăn và định kiến xã hội nhưng vẫn kiên cường và tràn đầy hy vọng. Cô truyền tải nội tâm nhân vật qua ánh mắt, cử chỉ và nhịp điệu lời thoại, chạm đến trái tim khán giả.

Giới chuyên môn nhận định đây là vai diễn "chín muồi" nhất trong sự nghiệp của cô, đủ sức nặng để giúp Tống Giai giành vị trí "Ảnh hậu" Kim Kê lần thứ hai sau hơn một thập kỷ.

Trước đó, cô đã giành được giải "Nữ chính xuất sắc nhất" tại Bạch Ngọc Lan 2025 với vai Trương Quế Mai trong Khi Rừng Hoa Nở Rộ. Chiến thắng kép trong năm 2025 không chỉ nâng tầm tên tuổi, mà còn khẳng định sức bền trong diễn xuất suốt hơn 20 năm của cô.

Trước khi chạm tay vào cú đúp này, Tống Giai từng học diễn xuất bài bản tại Học viện Hý Kịch Thượng Hải, dành hơn hai thập kỷ rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm. Nữ diễn viên không ngần ngại làm mới bản thân qua các nhân vật, luôn nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Khác với nhiều nữ diễn viên 8X cùng thời, Tống Giai có hướng đi nghệ thuật riêng: không ồn ào trên mạng xã hội mà tập trung hoàn toàn vào diễn xuất. Cô xây dựng sự nghiệp với những vai diễn ấn tượng phản ánh thực tế xã hội và nội tâm phụ nữ.