Lee Yi Kyung dính lùm xùm, netizen mệt mỏi vì tình tiết "quay xe" liên tục

HHTO - Sao nam của "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi" đang đối mặt với một cáo buộc nghiêm trọng nhất sự nghiệp. Nhiều tình tiết phức tạp liên tục nổ ra khiến câu chuyện vẫn chưa thể ngã ngũ với một kết luận rõ ràng.

Là ngôi sao đang lên của màn ảnh Hàn, Lee Yi Kyung bất ngờ dính phải một cáo buộc nghiêm trọng. Cụ thể, vào tháng 10, một tài khoản ẩn danh (tên A) đã đăng bài tố cáo nam diễn viên có những đoạn hội thoại khiếm nhã, quấy rối, yêu cầu chủ bài viết gửi những hình ảnh nhạy cảm.



Những hình ảnh chụp màn hình được A đăng tải với khuôn mặt của Lee Yi Kyung cùng những đoạn tin nhắn mang nội dung nhạy cảm.

Công ty chủ quản của Lee Yi Kyung là Sangyoung Ent ngay lập tức phủ nhận cáo buộc, cho rằng đây là tin đồn vô căn cứ nhằm hạ bệ danh tiếng của diễn viên họ Lee.

Những lời tố cáo của tài khoản A nhắm thẳng đến Lee Yi Kyung khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ, bởi nam nghệ sĩ vốn đã ghi dấu trong lòng công chúng với hình tượng chân thật và hài hước.

Chỉ sau vài ngày kể từ khi cáo buộc nổ ra, tài khoản A bỗng đăng một bài viết xin lỗi, thừa nhận chỉ là "một trò đùa" và các hình ảnh màn hình đều là "hình ảnh được tạo bởi AI". A cho rằng bản thân đã chìm đắm trong sự chú ý khổng lồ của công chúng dẫn đến việc "đắm chìm" trong trò đùa của bản thân, đồng thời gửi lời xin lỗi công khai đến Lee Yi Kyung.

Nhiều netizen "ngớ người" vì sự thật ngớ ngẩn đằng sau những cáo buộc nghiêm trọng nhắm tới Lee Yi Kyung.

Lời xin lỗi của A được xem là bằng chứng minh oan cho Lee Yi Kyung. Tuy nhiên, sự việc đã đem đến những ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp vốn đang khởi sắc của nam diễn viên. Cụ thể, ngôi sao Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi đã đối mặt với nguy cơ bị cắt sóng khỏi hai chương trình tạp kỹ là I Am Solo và Hangout with Yoo, đồng thời bị thay thế khỏi vị trí MC của show The Return of Superman.

Nhiều thông tin trong ngành tiết lộ nam diễn viên đã tiếp tục quay hình các chương trình tạp kỹ và các bộ phim đang dang dở.

Thế nhưng, sự việc tưởng chừng đã khép lại bỗng được lật giở với nhiều cú "quay xe" chóng mặt. Vào ngày 3/11, công ty Sangyoung ENT tuyên bố đã tiến hành khởi kiện tài khoản A với tội phỉ báng, cho biết hành động xóa bài của A không phải từ bất cứ sự khoan nhượng hay dàn xếp tài chính nào.

Một ngày sau, A bất ngờ thay đổi lập trường, xóa bài xin lỗi và cho biết bản thân đang cân nhắc "tuyên bố các bằng chứng". A cũng cho rằng lời thừa nhận các hình ảnh ban đầu là ảnh AI tạo là "không đúng sự thật", đồng thời cũng tiết lộ mình chưa nhận bất kỳ thông tin nào về vụ kiện.

Cú "plot twist" của A khiến netizen "nửa tin nửa ngờ". Nhiều bình luận cho rằng người này có vấn đề về tâm lý bởi những phát ngôn thay đổi liên tục, nhưng cũng có cư dân mạng cho rằng A đang giữ những bí mật mờ ám chưa thể thẳng thắn tố cáo. Động thái của A một lần nữa khiến khán giả hoang mang về Lee Yi Kyung.

Và gần đây nhất, A đã tuyên bố sẽ xóa tài khoản vì "đang bị đe dọa". Tuy nhiên, A yêu cầu không lan truyền các tin tức sai sự thật vì người đe dọa tài khoản này không liên quan đến Lee Yi Kyung. Lần này, phần lớn công chúng đều chỉ trích những hành động bất nhất, khó hiểu của A:

"Ai mà lại tin một câu chuyện được tô vẽ mỗi ngày một chi tiết khác?"

"Nếu A thật sự bị quấy rối, việc người này cần làm đầu tiên là báo cảnh sát..."

"Họ tưởng đây là một vở kịch hài chắc? Tôi mong phía Lee Yi Kyung sẽ xử lý thật quyết liệt chuyện này."

Phía Sangyoung Ent tuyên bố vẫn kiên quyết thực hiện các thủ tục pháp lý, bao gồm việc theo đuổi vụ kiện đang được tiến hành để bảo vệ nghệ sĩ của mình trước những tin đồn ác ý. Riêng Lee Yi Kyung không có bất kỳ tuyên bố cá nhân nào. Nam nghệ sĩ được đưa tin là đang thực hiện các buổi quay phim ở nước ngoài.