The Manipulated: Phản diện D.O. thần sầu, Ji Chang Wook thoát "chuỗi khổ"

HHTO - Không chỉ có kịch bản cuốn hút, ở "The Manipulated" còn hội tụ cả diễn xuất thần sầu và kỹ xảo hoành tráng không kém cạnh Hollywood. Dù đã đi được nửa chặng đường nhưng phim vẫn luôn làm khán giả "xoắn não", hồi hộp đến từng giây và được dự đoán sẽ là "con mã" phim hành động mạnh nhất dịp cuối năm nay.

Dù đã đi được nửa quãng đường, The Manipulated (tựa Việt: Trò chơi thao túng) vẫn duy trì phong độ là tựa phim Hàn được mong đợi nhất mỗi tuần. Không chỉ có kịch bản chặt chẽ, lôi cuốn đến từng nhịp mà chính diễn xuất của bộ đôi chính Ji Chang Wook - D.O. cũng trở thành chất xúc tác tạo nên "cú nổ" trên bản đồ phim Hàn hiện tại.

Con giun xéo lắm cũng quằn, người ở đường cùng thì không còn gì để mất

Ra mắt vào thời điểm mô-típ trả thù "tung hoành ngang dọc" khắp địa hạt truyền hình châu Á, The Manipulated vẫn tạo nên dấu ấn khác biệt khi lồng vào yếu tố sinh tồn cùng tội phạm công nghệ cao để khắc họa "thế giới" nghiệt ngã trong tù - nơi mà đạo đức và công lý đều là thứ yếu trước đồng tiền.

Ji Chang Wook nhập vai Park Tae Jung, người đàn ông bị hủy hoại cuộc đời sau biến cố "trên trời rơi xuống". Từ một người có công việc ổn định, có bạn gái và niềm tin vào cuộc sống, Tae Jung bất ngờ bị bắt vào tù vì tội danh giết người và mất hết tất cả.

Suốt 4 tập đầu, mạch phim nhanh, dồn dập để mô tả chuỗi ngày ở tù khốn khổ của Tae Jung - bị đánh hội đồng, tự vẫn không thành, tiêm thuốc, bỏ trốn thất bại... Sợ hãi chỉ có thể bao lấy Tae Jung ở những ngày đầu tiên. Bởi khi đã phát giác uẩn khúc đằng sau nỗi oan của mình và cái chết của em trai, trong anh đã bùng cháy ý chí sống mãnh liệt cùng khao khát trả thù bất chấp mọi thủ đoạn.

Người giăng bẫy Tae Jung chính là Ahn Yo Han (D.O.) - chủ một công ty "dọn dẹp hậu quả" cho giới thượng lưu. Yo Han chuyên sử dụng công nghệ tinh vi để ngụy tạo chứng cứ, gắp lửa bỏ tay người và "thủ phạm" hắn chọn lần này vô tình lại là Tae Jung. Hơn thế, hắn còn là người nắm quyền, thao túng toàn bộ nhà tù vào trong trò chơi tiêu khiển của chính mình.

Yo Han là người thao túng cả nhà tù vào "trò chơi" của mình.

Để trốn thoát, Tae Jung buộc phải bước vào trò chơi sinh tử khắc nghiệt do Yo Han sắp đặt. Căng thẳng được đẩy lên đến đỉnh điểm trong tập 6, khi các tù nhân phải tham gia một cuộc đua xe trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Mục đích của trò chơi này chẳng qua chỉ là một hình thức "chọi chó" lưu hành trên dark web, trở thành một hệ thống giải trí bằng mạng người cho giới thượng lưu.

Giữa vòng vây tử thần của đám tù nhân, Tae Jung liều lĩnh vận dụng trí tuệ, sức mạnh và ý chí sinh tồn để thoát thân đầy ngoạn mục. Chính khoảnh khắc này đã khiến Yo Han nhận ra - hắn đã tự tay tạo ra một “con quỷ”.

Màn rượt đuổi gay cấn giữa "ông trùm" và "con quỷ" mà hắn tạo ra.

Một mặt, Tae Jung cho nổ tung đường đua, băng mình qua biển lửa để phóng khỏi bức tường thành của nhà tù. Mặt khác, Yo Han cũng đang dùng súng trường ráo riết truy đuổi. Tập phim khép lại, để lại sự nôn nóng của khán giả dành cho diễn biến tiếp theo khi Yo Han biết rằng Tae Jung còn tồn tại ngày nào, hắn không thể yên thân ngày ấy.

D.O. lấn sân phản diện tròn vai, Ji Chang Wook giữ chuỗi khổ gây mủi lòng

Tae Jung là một nhân vật có nội tâm phức tạp khi trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc chỉ trong khoảng thời gian ngắn, và Ji Chang Wook không làm khán giả thất vọng. Nam diễn viên mang đến sự luân chuyển đầy ám ảnh - từ rạng ngời hạnh phúc bên người thân, hoang mang khi bị bắt giữ, bần cùng suốt những ngày đầu trong tù, cho đến máu lạnh, tàn nhẫn vì "cháy lửa" báo thù.

Nối dài chuỗi vai khổ, Ji Chang Wook vừa làm người xem buồn cười lại vừa xót xa trước từng cái run lẩy bẩy, ánh mắt hoang mang tột độ mỗi khi đối diện bạn tù.

Đối với D.O., là lần đầu thử sức với vai phản diện nhưng đã thành công khiến khán giả "lạnh gáy" ngay từ những giây đầu tiên. Có bề ngoài điềm tĩnh, lịch lãm, Yo Han thực chất là một thiên tài biến thái. Hắn là kẻ thao túng tất cả "con rối" trong nhà tù đến mức thách thức cả pháp luật để bảo vệ "trò chơi" của mình.

Phản diện D.O. hóa thân gọn gàng, khiến không ít khán giả "lạnh gáy" với nụ cười toét miệng điên rồ đặc trưng.

Xét một cách công tâm, tâm lý của nhân vật Yo Han không quá "khó xơi" khi so với Tae Jung hay Baek Do Kyung (Lee Kwang Soo). Tuy nhiên, D.O. vẫn được khen ngợi vì đối diễn với đàn anh Ji Chang Wook tròn trịa, phối hợp đẩy mạch phim lên cao trào. Mỗi một ánh mắt suy tư, nụ cười khoái trá kéo đến mang tai cho đến tiếng cười khô khốc đều được anh thể hiện trọn vẹn.

Góc quay mãn nhãn, kỹ xảo gây choáng ngợp

Là một phim hành động - giật gân với kinh phí lên đến 35 tỷ won (hơn 630 tỷ đồng), The Manipulated nhận cơn mưa lời khen về mặt kỹ xảo. Các phân cảnh hành động được thực hiện đã mắt phối hợp với kỹ xảo chỉn chu để tạo nên những thước phim hoành tráng, nghẹt thở không kém cạnh Hollywood.

The Manipulated khiến khán giả mãn nhãn với độ chân thật, gay cấn và hấp dẫn trong từng khung hình.

Đồng thời, góc quay cận mặt phóng đại tâm lý, tông màu lạnh rùng rợn hòa cùng nhạc điệu dồn dập cũng góp phần phủ lên The Manipulated bầu không khí căng thẳng, hồi hộp liên tục. Tất cả các yếu tố từ kịch bản, diễn xuất cho đến hình ảnh của The Manipulated đều được xây dựng tỉ mỉ và chỉn chu, xứng đáng trở thành "con mã" gây sốt nhất mùa cuối năm.