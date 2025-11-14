Kim Yoo Jung từng do dự không nhận Dear X, lo cho diễn viên nhí vì vai quá nặng

HHTO - Mẹ của Ki So Yoo (em bé đảm nhận vai Baek Ah Jin lúc nhỏ) đã có những chia sẻ khiến người hâm mộ thêm yêu Kim Yoo Jung. Vì nhân vật có tính cách vặn vẹo, nữ diễn viên rất lo cho So Yoo và đã yêu cầu đạo diễn cũng như đoàn phim nhất định phải làm điều này cho cô bé.

Baek Ah Jin của Dear X là nhân vật khác hoàn toàn với những vai diễn trước đây của Kim Yoo Jung. Trả lời phỏng vấn của tạp chí Cosmopolitan Hàn Quốc, Yoo Jung tiết lộ ban đầu, cô đã do dự khi được đề nghị nhận vai này dù đã được nghe về cốt truyện thú vị và độ nổi tiếng của truyện tranh gốc (webtoon).

"Baek Ah Jin là một nhân vật rất khó để nhập vai và vì thế, tôi hơi sợ nếu nhận lời. Nhưng sau khi gặp và nói chuyện với đạo diễn, tôi đã có đủ tự tin để bước tiếp. Anh ấy đã giải thích chi tiết tại sao tôi là người phù hợp để vào vai Baek Ah Jin", Yoo Jung chia sẻ.

Tin tưởng đạo diễn, vào sự phối hợp ăn ý của những người bạn diễn cùng kịch bản tốt - đó là những lý do Yoo Jung quyết định tham gia Dear X.

Baek Ah Jin mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Cô trưởng thành trong bạo lực gia đình, tuổi thơ và con đường vào đại học bị người cha hủy hoại. Ah Jin đeo cho mình lớp mặt nạ thiên thần, rực rỡ để che đi tâm địa ác quỷ. Cô thao túng, lợi dụng bất cứ ai để đạt được mục đích, tàn nhẫn xóa bỏ bất cứ kẻ nào ngáng đường mình. Kim Yoo Jung thể hiện hoàn hảo hai mặt đối lập của Ah Jin, chân thật đến đau đớn và đầy man rợ qua từng trạng thái nhân vật.

Yoo Jung chụp cùng diễn viên nhí vào vai Baek Ah Jin lúc nhỏ.

Kim Yoo Jung hoạt động giải trí từ năm 3 tuổi. Dường như hơn ai hết, cô hiểu Baek Ah Jin là một vai diễn nặng đô và nguy hiểm cỡ nào đối với một diễn viên nhí. Mẹ của Ki So Yoo chia sẻ Yoo Jung đã rất lo cho So Yoo và yêu cầu với đạo diễn rằng, nhất định phải có chuyên gia tư vấn tâm lý đồng hành cùng cô bé. Mẹ của So Yoo nhận ra Yoo Jung lo lắng thấy rõ sau khi gặp và xem cô bé diễn thử ở buổi đọc kịch bản.

"Yoo Jung nhìn So Yoo bằng ánh mắt ngọt như mật và nói rằng nếu có bất cứ chuyện gì khó khăn thì nhất định hãy liên lạc với cô ấy. Đến ngày quay đầu tiên, Yoo Jung đến tận trường quay để theo dõi, hẳn là cô ấy vẫn lo. Có hôm bé con quay cảnh khó, Yoo Jung cũng muốn đến nhưng vì có lịch trình nên không thể và còn gửi lời xin lỗi nữa. Thật sự, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đến giây cuối cùng, cô ấy luôn để tâm đến các diễn viên nhí và điều đó khiến tôi vô cùng cảm động", mẹ của Ki So Yoo viết.

Ki So Yoo chỉ mới 7 tuổi nhưng cô bé thể hiện xuất sắc không kém Kim Yoo Jung. Đặc biệt là phân cảnh Ah Jin đấu trí với mẹ kế khi bà ta cố gắng làm hại mình, cô bé làm tốt đến mức khiến bất cứ ai cũng phải kinh ngạc và sởn da gà.

Chia sẻ trên Instagram của mẹ Ki So Yoo.

Dân mạng đều "ôm tim" vì chia sẻ ấm áp từ mẹ của diễn viên nhí So Yoo, hết lời khen ngợi cho sự chân thành, thấu hiểu, tinh tế của "tiền bối" Kim Yoo Jung. Dear X đã lên sóng 6/12 tập, Baek Ah Jin ngày một tham vọng hơn và mở rộng địa ngục của cô, hứa hẹn sẽ có thêm không ít phân cảnh xuất thần của Yoo Jung.