The Black Phone 2: Đủ kinh dị, vẫn thú vị nhưng “kém hay” hơn phần đầu tiên

HHTO - “The Black Phone 2” vẫn là một phim kinh dị thú vị với những ai đã yêu thích phần phim đầu tiên. Nhưng nếu đặt kỳ vọng phần 2 sẽ mang đến những ấn tượng và cảm xúc như phần đầu thì có thể khán giả sẽ có chút thất vọng “nhẹ”.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Kẻ phản diện trở về từ cõi chết

Mason Thames trong The Black Phone (2022).

Phim kinh dị The Black Phone (Điện Thoại Đen) phần đầu công chiếu năm 2022, kể về một loạt các vụ mất tích bí ẩn của nhiều thiếu niên. Thủ phạm là The Grabber (Ethan Hawke) - một gã tâm lý vặn vẹo đeo những cái mặt nạ đáng sợ. Hắn bắt cóc, giam giữ các cậu bé trong tầng hầm rồi giết hại chúng. Một ngày, The Grabber bắt cóc Finney Blake (Mason Thames), không ngờ cậu bé trông “nhút nhát” này cuối cùng đã cho hắn đo ván.

Hai anh em Finney - Gwen trong phần phim đầu tiên.

Thông qua một chiếc điện thoại hỏng, Finney trò chuyện với các hồn ma của các cậu bé - những nạn nhân bị The Grabber giết hại trước đó. Họ nhắc nhở, mách nước, động viên Finney - từ đó cậu tìm cách thoát khỏi tầng hầm, đối phó với The Grabber. Trong lúc đó, em gái Finney là Gwen Blake (Madeleine McGraw) - với khả năng ngoại cảm được thừa hưởng từ mẹ, cũng tìm kiếm tung tích anh trai thông qua những giấc mơ.

Kết thúc The Black Phone, Finney không những thoát khỏi tầng hầm mà còn tự tay mình kết liễu The Grabber. Nhưng phần 2 đã cho khán giả thấy, đôi khi “cái chết” chỉ là một từ mà thôi. Giờ đây, hồn ma của The Grabber trở lại ám ảnh Finney theo cách còn kinh hoàng hơn cả trước đây, khi hắn còn sống.

Mở rộng và kết nối với quá khứ

Lấy bối cảnh vài năm sau cái chết của The Grabber, The Black Phone 2 cho thấy Finney nay đã trưởng thành hơn. Dù là “kẻ sống sót” nhưng Finney vẫn bị sang chấn tâm lý sau những gì đã xảy ra. Cậu bộc lộ “vết thương” bên trong bằng những cơn giận dữ, thậm chí là bạo lực với những bạn học tọc mạch ở trường.

Trong khi đó Gwen - em gái cậu, với khả năng ngoại cảm ngày càng phát triển, không cần một chiếc điện thoại nào để nói chuyện với các hồn ma. Gwen đã mơ thấy các cậu bé khác - những người đã chết ở một trại thanh thiếu niên mùa đông Alpine Lake nhiều năm về trước, mơ thấy mẹ của hai anh em thời trẻ khi làm việc ở đó.

Những giấc mơ khiến Gwen mộng du và kết nối với hồn ma của The Grabber theo cách thật kinh hoàng. Những gì The Grabber gây ra cho Gwen trong giấc mơ cũng ảnh hưởng đến cô trong đời thực. Nếu trong mơ hắn chém cô bằng rìu, ngoài đời thực cô vẫn sẽ chảy máu.

Finney vừa vật lộn với chấn thương tâm lý của mình, vừa tìm cách trông chừng em gái khỏi những cơn mộng du. Nỗi khiếp đảm của Finney trong The Black Phone 2 không còn là tìm cách thoát khỏi tầng hầm của The Grabber, mà là không cách nào “đột nhập” được vào giấc mơ của Gwen mỗi khi em gái gặp nguy hiểm.

Ưu điểm vẫn có nhưng khuyết điểm nhiều hơn

Nếu Finney là nhân vật trung tâm của phần đầu thì trong The Black Phone 2 Gwen có “trọng trách” lớn hơn. Trong phần 2, hai anh em vẫn có kết nối chặt chẽ, phối hợp trong - ngoài chống lại The Grabber. Lần này, anh em nhà Blake còn có thêm sự trợ giúp của Ernesto (Miguel Mora) - em trai của Robin. Robin là bạn thân nhất của Finney, cậu cũng là một trong những nạn nhân của The Grabber trong phần phim đầu.

Có thể nói, The Black Phone 2 vẫn là một phim kinh dị khá thú vị khi tạo ra một “công thức” kết hợp hai mối đe dọa kinh điển trên màn ảnh - ma quỷ và kẻ giết người hàng loạt - cùng xuất hiện. Bối cảnh rộng hơn, các cảnh hành động “nâng cấp”, ấn tượng thị giác cũng sắc nét hơn. Tuy nhiên, nếu so với phần đầu, The Black Phone 2 lại kém hơn ở câu chuyện và cảm xúc.

Câu chuyện trong The Black Phone đơn giản ở tiền đề nhưng cách triển khai các chi tiết chặt chẽ, do đó mọi thứ vừa đủ. Phần 2 mở rộng cốt truyện hơn, như làm rõ hơn về năng lực ngoại cảm của Gwen - thứ bị xem là “lời nguyền”, sự thực về cái chết của mẹ hai đứa trẻ nhà Blake, điểm bắt đầu cho những tội ác của The Grabber… nhưng phần nào câu chuyện lặp lại và hơi rối. Với những ai chưa xem phần đầu, The Black Phone 2 có thể hơi khó hiểu.

Trong phần đầu, mỗi một hồn ma của những nạn nhân đều có câu chuyện riêng - như vì sao chúng bị bắt cóc, chúng đã hiến kế gì cho Finney - đều phản ánh cá tính của mỗi cậu bé khi còn sống. Tình bạn giữa Finney và Robin cũng là một điểm sáng của phim, cách hai cậu bé kết nối qua chiếc điện thoại tạo nên cảm xúc mạnh mẽ cho một trong những phân cảnh cao trào. Nhưng The Black Phone 2 không làm được điều này, các hồn ma mới trôi lững lờ khỏi câu chuyện.

Ngay cả khi kẻ phản diện được “nâng cấp” sức mạnh xuyên qua cả bức màn tâm linh và Ethan Hawke vẫn diễn xuất sắc vai của mình, thì The Grabber trong The Black Phone 2 vẫn không gây được sức ép và khiến người xem khiếp sợ như phần đầu tiên. Bởi lẽ tính bất ngờ đã mất đi phần nào. Bù lại, sự trưởng thành của hai anh em nhà Blake cùng mối tình “gà bông” giữa Gwen và Ernesto khiến The Black Phone 2 có những khoảnh khắc dễ thương, dễ chịu.