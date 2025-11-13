Harry Potter bản series: Tranh luận sôi nổi về tạo hình đi học của các phù thủy nhí

HHTO - Một số hình ảnh đầu tiên của các nhân vật như Harry, Ron, Draco, Neville… trong “Harry Potter” bản truyền hình đã lộ diện trên MXH. Tạo hình “học sinh phù thủy” của các cậu bé đã thu hút nhiều sự chú ý, khiến các fan tranh luận sôi nổi.

Mới đây, hình ảnh đầu tiên trong trang phục "học sinh phù thủy" của một số nhân vật trong Harry Potter bản phim truyền hình của Max (HBO) đã lộ diện, thu hút nhiều quan tâm và khiến các fan tranh luận sôi nổi trên MXH.

Tạo hình của Dominic McLaughlin trong vai Harry Potter được tung ra trước đó.

Dominic trên phim trường Harry Potter bản truyền hình.

Bốn nhân vật lộ diện trên phim trường trong trang phục học sinh của trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts là Harry Potter (Dominic McLaughlin), Ron Weasley (một số thông tin cho rằng đó là diễn viên chính Alastair Stout, một số lại nói đó là diễn viên đóng thế vai Ron), Draco Malfoy (Lox Pratt), Neville Longbottom (Rory Wilmot).

Một số cho rằng đây là diễn viên đóng thế vai Ron chứ không phải diễn viên chính.

Alastair Stout - cậu bé đóng vai Ron Weasley, trong một cảnh quay ở sân ga phù thủy được hé lộ trước đó.



Có thể thấy các cậu bé đang dạo quanh khuôn viên trường với đồng phục học sinh trường Hogwarts - áo sơ-mi bên trong, thắt cà-vạt, quần, áo choàng khoác ngoài. Áo choàng có màu chủ đạo là màu tím, dường như điểm thêm màu sắc riêng của từng Nhà (các học sinh trong truyện được phân loại vào bốn Nhà với những đặc tính riêng), bởi áo choàng của Draco Malfoy có sắc xanh lá cây chủ đạo của Nhà Slytherin.

Lox Pratt trong vai Draco Malfoy, áo choàng có sắc xanh lá cây của Nhà Slytherin.

Draco của Tom Felton trong bản phim cũ, có mái tóc vuốt ngược ra sau.

Tạo hình “học sinh phù thủy” của các cậu bé thu hút sự chú ý của nhiều fan, tạo nên các chủ đề bàn luận sôi nổi trên MXH. Một số thích thú, bày tỏ sự hài lòng khi thấy các nhân vật khoác áo choàng, bình luận rằng trong bản phim điện ảnh trước đây các nhân vật ít xuất hiện với áo choàng dù chi tiết này xuất hiện trong sách khá nhiều.

Bên cạnh đó, một số chi tiết khác cũng được các fan “săm soi”. Như Dominic McLaughlin không đeo kính - trong khi nhân vật Harry Potter có đeo kính. Mái tóc vàng của Lox Pratt đang được kẹp lại, tạo kiểu, có vẻ lượn sóng, trong khi Draco Malfoy của Tom Felton của Harry Potter bản trước có mái tóc vuốt ngược ra sau. Neville Longbottom của Rory Wilmot không “mũm mĩm” bằng Neville của bản phim cũ - do Matthew Lewis đóng, nhưng có vẻ ngoài hiền lành tương đồng với nhân vật.

Rory Wilmot đóng vai Neville Longbottom bản truyền hình.

Neville bản phim cũ do Matthew Lewis đóng.

Được biết, cảnh quay này được ghi hình tại khu điền trang Ashridge lịch sử ở vùng ngoại ô nước Anh. Đây cũng là địa điểm tổ chức Giải Vô địch Quidditch (môn thể thao của giới phù thủy) thế giới trong phần phim điện ảnh thứ tư - Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa (2005).

Max tuyên bố Harry Potter bản truyền hình sẽ chuyển thể bảy tập truyện của nhà văn J.K. Rowling một cách đầy đủ nhất có thể, với mỗi tập truyện được dựng thành mỗi mùa phim riêng biệt. Mùa đầu tiên dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Bộ ba Hermione - Harry - Ron (từ trái qua phải) trong Harry Potter bản series.

Một số bình luận của netizen:

“Tôi hơi thất vọng vì đồng phục lại mang màu sắc của các Nhà. Trong truyện, tất cả học sinh đều mặc cùng một bộ đồng phục, chỉ có đồng phục Quidditch là khác biệt thôi.”

“Tôi nhớ trong truyện khi miêu tả đồng phục cũng có nhắc đến mũ. Tôi muốn thấy các em đội mũ thường xuyên hơn.”

“Tôi thích bộ đồng phục mới. Hy vọng chúng ta sẽ sớm được thấy hình ảnh cận cảnh và chi tiết hơn.”

“Tôi tự hỏi màu tím này là áo choàng Hogwarts thường ngày hay chỉ là áo choàng dành cho môn Quidditch thôi? Bởi nó trông gần giống như vải áo mưa ấy.”

“Trông các cậu bé đều dễ thương quá!”

“Harry Potter không đeo kính sao? Có thể là do vẫn chưa vào cảnh quay chính thức.”

“Tôi thực sự thích vẻ ngoài của Neville. Cậu bé trông yếu đuối đúng như nhân vật cần có.”

“Áo choàng không có màu đen mà hơi có màu sắc khác là một điểm nhấn thú vị.”

“Draco phiên bản này có mái tóc bồng bềnh chứ không vuốt ngược ra sau như bản phim cũ à?”

“Draco nên có mái tóc thẳng mượt hơn. Áo choàng không nên màu tím. Và tôi vẫn cáu vụ chọn diễn viên đóng vai Snape…”

“Hy vọng bản truyền hình sẽ dành cho Nhà Ravenclaw xuất hiện nhiều hơn, với áo choàng mang biểu tượng đại bàng riêng của họ, chứ không sơ sài như bản phim trước.”