Dấu hiệu Suzy - Kim Seon Ho đến Việt Nam quay phim, nghi bối cảnh ở Ninh Bình

HHTO - Không lâu trước đây, truyền thông Hàn đưa tin đoàn phim "Delusion" đang khảo sát địa điểm ghi hình khác so với kế hoạch ban đầu. Hai trạng thái mới nhất trên Instagram đạo diễn cho thấy giống như anh đang ở Việt Nam.

Han Jae Rim - đạo diễn chính của Delusion (Suzy, Kim Seon Ho đóng chính) đã cập nhật một bức ảnh thiên nhiên mới trên Instagram và một bức ảnh chụp bầu trời có tiền cảnh là cột điện hao hao khung cảnh tại một ngõ nhỏ ở Việt Nam.

Story mới nhất của đạo diễn.

Bức ảnh mới nhất trên trang cá nhân của anh.

Tấm hình chụp phần mái của một kiến trúc cổ được dân mạng Việt truy tìm và cho rằng đây chính là một góc của chùa Bích Động (Ninh Bình) - ngôi chùa cổ nằm trong quần thể danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động được xếp vào danh sách Di tích quốc gia đặc biệt và được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Nền gạch đến khung cảnh ngôi chùa cổ nằm giữa rừng cây lâu năm được cho là trùng khớp với bức ảnh đạo diễn Delusion đăng tải. Việc có thông tin đoàn phim đang tuyển diễn viên phụ có thể ghi hình tại Việt Nam vào tháng 11 càng khiến người hâm mộ chắc nịch đoàn phim đang có mặt tại đất nước hình chữ S.

Nơi được cho là địa điểm đạo diễn chụp lại. - Ảnh: @khangvux

Thông tin tuyển diễn viên phụ (quần chúng) được lan truyền.

Delusion lấy bối cảnh của Gyeongseong năm 1935 và Thượng Hải thế kỷ 19. Suzy vào vai ma cà rồng quyến rũ Song Jeong Hwa/ Madam Song. Kim Seon Ho vào vai Yun I Ho - một họa sĩ được giao nhiệm vụ vẽ chân dung cho cô. Tuy nhiên, anh dần nhận ra điều kỳ lạ khi được yêu cầu vẽ các phiên bản lão niên của cô trong khi thực tế, Jeong Hwa vô cùng trẻ đẹp.

Trước đó, khoảng giữa tháng 10, tờ OSEN đưa tin đoàn phim Delusion đã phải hủy lịch trình quay tại Trung Quốc do series gốc của Disney+ (Tempest) vừa phát sóng vấp phải làn sóng "tẩy chay" tại đây. Ê-kíp đã tập trung thực hiện các phân đoạn có bối cảnh Hàn Quốc và song song với đó là tìm kiếm địa điểm quay mới. Việc Việt Nam được chọn là bối cảnh ghi hình có thể sẽ thay đổi một chút kịch bản.

Nếu tin đồn là đúng, fan tò mò ngoài 2 diễn viên chính là Suzy, Kim Seon Ho thì các diễn viên phụ như Choi Hyun Wook, Heo Joon Ho... có đến Việt Nam hay không. Tuy nhiên, các fan cũng dặn dò nhau nếu đoàn phim thực sự đến Việt Nam làm việc, thì người hâm mộ cần đảm bảo không cố ý tiết lộ cảnh quay hay bám đuôi, làm phiền đến ê-kíp cũng như diễn viên.