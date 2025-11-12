Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Dấu hiệu Suzy - Kim Seon Ho đến Việt Nam quay phim, nghi bối cảnh ở Ninh Bình

Sam

HHTO - Không lâu trước đây, truyền thông Hàn đưa tin đoàn phim "Delusion" đang khảo sát địa điểm ghi hình khác so với kế hoạch ban đầu. Hai trạng thái mới nhất trên Instagram đạo diễn cho thấy giống như anh đang ở Việt Nam.

Han Jae Rim - đạo diễn chính của Delusion (Suzy, Kim Seon Ho đóng chính) đã cập nhật một bức ảnh thiên nhiên mới trên Instagram và một bức ảnh chụp bầu trời có tiền cảnh là cột điện hao hao khung cảnh tại một ngõ nhỏ ở Việt Nam.

dao-dien.jpg
Story mới nhất của đạo diễn.
screenshot-794.png
Bức ảnh mới nhất trên trang cá nhân của anh.

Tấm hình chụp phần mái của một kiến trúc cổ được dân mạng Việt truy tìm và cho rằng đây chính là một góc của chùa Bích Động (Ninh Bình) - ngôi chùa cổ nằm trong quần thể danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động được xếp vào danh sách Di tích quốc gia đặc biệt và được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Nền gạch đến khung cảnh ngôi chùa cổ nằm giữa rừng cây lâu năm được cho là trùng khớp với bức ảnh đạo diễn Delusion đăng tải. Việc có thông tin đoàn phim đang tuyển diễn viên phụ có thể ghi hình tại Việt Nam vào tháng 11 càng khiến người hâm mộ chắc nịch đoàn phim đang có mặt tại đất nước hình chữ S.

chua-bich-dong-ivivu-6.jpg
Nơi được cho là địa điểm đạo diễn chụp lại. - Ảnh: @khangvux
thong-tin-casting.jpg
Thông tin tuyển diễn viên phụ (quần chúng) được lan truyền.

Delusion lấy bối cảnh của Gyeongseong năm 1935 và Thượng Hải thế kỷ 19. Suzy vào vai ma cà rồng quyến rũ Song Jeong Hwa/ Madam Song. Kim Seon Ho vào vai Yun I Ho - một họa sĩ được giao nhiệm vụ vẽ chân dung cho cô. Tuy nhiên, anh dần nhận ra điều kỳ lạ khi được yêu cầu vẽ các phiên bản lão niên của cô trong khi thực tế, Jeong Hwa vô cùng trẻ đẹp.

Trước đó, khoảng giữa tháng 10, tờ OSEN đưa tin đoàn phim Delusion đã phải hủy lịch trình quay tại Trung Quốc do series gốc của Disney+ (Tempest) vừa phát sóng vấp phải làn sóng "tẩy chay" tại đây. Ê-kíp đã tập trung thực hiện các phân đoạn có bối cảnh Hàn Quốc và song song với đó là tìm kiếm địa điểm quay mới. Việc Việt Nam được chọn là bối cảnh ghi hình có thể sẽ thay đổi một chút kịch bản.

Nếu tin đồn là đúng, fan tò mò ngoài 2 diễn viên chính là Suzy, Kim Seon Ho thì các diễn viên phụ như Choi Hyun Wook, Heo Joon Ho... có đến Việt Nam hay không. Tuy nhiên, các fan cũng dặn dò nhau nếu đoàn phim thực sự đến Việt Nam làm việc, thì người hâm mộ cần đảm bảo không cố ý tiết lộ cảnh quay hay bám đuôi, làm phiền đến ê-kíp cũng như diễn viên.

cover-1469.jpg
Sam
#Suzy #Kim Seon Ho #Delusion #Ninh Bình #Suzy đến Việt Nam #Kim Seon Ho đến Việt Nam #Suzy Kim Seon Ho tái hợp

Xem thêm

Cùng chuyên mục