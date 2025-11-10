HyunA xin lỗi sau khi ngất xỉu trên sân khấu, netizen mong cô ngừng giảm cân

HHTO - HyunA không nói rõ nguyên nhân cụ thể khiến cô ngất xỉu trong lúc trình diễn nhưng dựa vào bài đăng và những chia sẻ cũ, dân mạng suy đoán tình trạng sức khỏe của cô đến từ việc giảm cân cực đoan.

Tối 9/11, HyunAđã ngã quỵ trong khi biểu diễn ca khúc Bubble Pop ở Waterbomb tại Macau (Trung Quốc). Cô lập tức được bảo an và vũ công đưa vào hậu trường. Ngay trong đêm, nữ ca sĩ đăng một bài viết dài trên trang cá nhân, gửi lời xin lỗi đến khán giả:

Bài xin lỗi vào tối 9/11 của HyunA.

"Mình thực sự, thực sự xin lỗi... Mới chỉ một khoảng thời gian kể từ màn trình diễn cuối cùng của mình. Mình đã muốn cho mọi người thấy khía cạnh tốt hơn của bản thân, nhưng mình cảm thấy mình chưa được chuyên nghiệp. Thành thật mà nói, mình thấy chẳng có dấu ấn gì cả.

Mình cứ nghĩ mãi về chuyện đó, và mình thực sự muốn nói với các bạn điều này. Rất nhiều fan Macau đã đến, và dĩ nhiên cả A-ings nhà mình nữa. Mọi người đều tốn kém để được xem màn trình diễn. Mình xin lỗi, thực sự xin lỗi một lần nữa.

Từ giờ trở đi mình sẽ cố gắng rèn luyện sức bền và tiếp tục làm việc chăm chỉ. Sẽ thật tuyệt nếu mọi thứ diễn ra như mình mong muốn, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức!

Các bạn đã khen ngợi mình, ủng hộ mình, yêu thương mình dù mình còn nhiều thiếu sót. Mình muốn cảm ơn các bạn vì điều đó. Và mình thực sự ổn! Đừng lo lắng cho mình nhé! Chúc mọi người ngủ ngon. Ngủ ngon nhé."

Video HyunA ngất xỉu trên sân khấu. Nguồn: X

Dù HyunA đăng bài và xác nhận bản thân vẫn ổn nhưng fan vẫn không ngừng lo lắng. Người hâm mộ để lại lời cổ vũ, khen ngợi, an ủi cô. Nhiều người suy đoán HyunA ngất xỉu do tình trạng sức khỏe giảm sút vì giảm cân cực đoan trong thời gian ngắn.

Khoảng 5 ngày trước, cô đăng một bài viết trên Instagram tiết lộ đã giảm 10kg. Trước đó, nữ nghệ sĩ nhận về nhiều bình luận chỉ trích, miệt thị vì tình trạng tăng cân. Năm ngoái, HyunA từng chia sẻ cô được chẩn đoán ngất xỉu do phản xạ của thần kinh phế vị. Cô nhịn ăn để ép cân và khiến tình trạng sức khỏe trở nên tồi tệ hơn, thậm chí liên tục ngất xỉu trong 1 tháng.

HyunA cao khoảng 1m64, nặng 49kg (theo ảnh trong bài đăng chia sẻ đã giảm 10kg của HyunA vào 5 ngày trước).

Trên các diễn đàn, dân mạng hi vọng nữ nghệ sĩ sẽ giảm bớt căng thẳng và không sử dụng phương pháp giảm cân cực đoán:

"Nguy hiểm quá, mong cô ấy sớm bình phục.

"HyunA ơi, giữ gìn sức khỏe nhé. Chắc chắn cô ấy đang tự trách mình vì chuyện này. Nhưng chuyện ngất xỉu không phải lỗi của cô ấy, sao có thể kiểm soát được chuyện này chứ".

“Không, nhưng thật sự mà nói… ngất xỉu do thần kinh phế vị có thể trở nên tồi tệ hơn rất nhiều khi giảm cân.”

"Lúc cảm thấy sắp ngất đi, bạn sẽ cần ngồi xuống để tránh va chạm mạnh vùng đầu. Hình như HyunA gặp chuyện này thường xuyên nên nhìn cách cô ấy cố diễn rồi từ từ ngồi gục xuống để không đập đầu xuống sàn là biết. Nguy hiểm quá. Mong cô ấy khỏe lại."