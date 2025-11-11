Rating phim Hàn: Moon River áp lực phá băng cho nhà đài, Lee Junho lập đỉnh mới

HHTO - "Typhoon Family" (Gia Đình Bão Tố) vững hạng nhất trên cả bảng rating và bảng xếp hạng phim được quan tâm nhất tuần qua. "Moon River" (Sông Trăng Hoán Mệnh) khởi động đầy hài hước nhưng liệu có đủ sức để phá băng cho chuỗi thời gian ảm đạm của đài MBC?

Would You Marry Me (Làm Chồng Em Nhé) bước qua tuần chiếu áp chót với ngập tràn ngọt ngào của Wooju (Choi Woo Shik) và Meri (Jung So Min). Rating tập 9 và 10 lần lượt đạt 6.8% và 7.9%, tăng nhẹ so với tuần trước. Hai tập cuối dự báo sẽ là liên tiếp những rắc rối khi chuyện hôn nhân giả của Wooju và Meri bị chồng cũ của cô công khai trước truyền thông. Trong khi đó, bà nội đã tỉnh lại và vụ đấu tố với gia đình chú dì của Wooju sẽ được giải quyết.

"Would You Marry Me" sẽ xoay vần khán giả thế nào trước khi đến với kết thúc viên mãn cho Meri và Wooju?

Typhoon Family và hai diễn viên chính Lee Junho, Kim Min Ha tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng diễn viên/ phim truyền hình đang phát sóng được quan tâm nhất tuần qua (theo thống kê của Good Data Corporation). Tỉ suất người xem trung bình toàn quốc của tập 9 lao dốc còn 7.3%, tuy nhiên, tác phẩm này sớm lấy lại phong độ ở tập 10 khi tăng vọt lên mốc 9.4%, thiết lập đỉnh mới cho biểu đồ rating của Typhoon Family.

Tae Poong (Lee Junho) và Oh Mi Seon (Kim Min Ha) bắt đầu hẹn hò, khiến khán giả quắn quéo với "phản ứng hóa học" bùng nổ hơn trước. Việc phát triển công ty Bão tố cũng dần khởi sắc với chiến lược sáng tạo của Tae Poong và nhân viên.

Tuy nhiên, các diễn biến khá êm đềm khiến phim chưa tạo thêm được cú bật mới. Mốc rating 9% đã loanh quanh qua 4 tuần chiếu, tác phẩm này có thể vụt lên mốc 2 chữ số ở nửa chặng cuối?

Đài MBC cho trình làng "con mã" mới - Moon River (Sông Trăng Hoán Mệnh) do Kang Tae Oh và Kim Sejeong đóng chính. Kịch bản hoán đổi linh hồn không mới lạ nhưng được đánh giá là dễ xem, hài hước với 2 tập đầu. Sau 6 năm kể từ Tiểu Sử Chàng Nokdu, đài MBC mới cho trình làng phim cổ trang vào khung giờ này. Các tập tiếp nối của Moon River được kỳ vọng sẽ phá băng cho MBC sau thời gian dài.

Rating khởi động lần lượt là 3.8% và 3.7%. Đây là kết quả tốt sau một loạt dự án mờ nhạt trước đó của nhà đài như Crushology 101, Mary Kills People, To The Moon khi rating trung bình chỉ ở mức 1 - 2%/ tập.

Last Summer có lượt xem "trộm vía" khi lọt Top 5 của nền tảng phát sóng trực tuyến tại nhiều quốc gia nhưng rating không cao. Hai tập mới nhất có tỉ suất lượt xem giảm, đạt 1.8% cho tập 3 và 4. The Dream Life of Mr. Kim tăng nhẹ với rating đạt 4.7% cho tập mới nhất.