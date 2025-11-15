Địch Lệ Nhiệt Ba, Bành Tiểu Nhiễm hay Thành Nghị: Ai sẽ lên ngôi cuối năm?

Phượng Hoàng Đài Thượng dự kiến lên sóng 14/11

Lăng Thương Thương là một nữ hiệp tài ba, nghĩa khí, hành hiệp trượng nghĩa khắp nơi nên ai ai cũng yêu mến. Còn Tiêu Hoán vốn là nhà vua nhưng cải trang thành Bạch Trì Phàm để ngao du thiên hạ, tìm hiểu cuộc sống của người dân. Hai người vô tình quen biết, cùng nhau diệt trừ kẻ ác giúp đỡ người lành. Nhưng số phận khéo trêu ngươi khi Lăng Thương Thương thực ra lại là con gái Tể tướng, kẻ thù của nhà vua trẻ tuổi. Vì thế, Phượng Hoàng Đài Thượng nhiều khả năng sẽ có cái kết đẫm nước mắt.

Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng dự kiến lên sóng 22/11

Địch Lệ Nhiệt Ba có thêm một phim hiện đại nữa lên sóng trong năm nay. Cô đóng vai Nhiếp Cửu La, thành viên của một tổ chức bí ẩn tồn tại từ thời Tần Thủy Hoàng. Sau hàng nghìn năm, các thành viên của tổ chức sống ở một ngôi làng bên suối Hắc Bạch, bắt cú đất để kiếm sống. Trong một lần đi vận chuyển cú đất, Nhiếp Cửu La quen Viêm Thác, một chàng trai có liên hệ đặc biệt với tổ chức của cô. Mẹ và em gái của Viêm Thác đã biến mất sau khi cha anh dẫn một bảo mẫu từ suối Hắc Bạch về. Nhiếp Cửu La đã giúp Viêm Thác điều tra tung tích người thân, rồi từ đó lật mở nhiều bí mật.

Đại Sinh Ý Nhân dự kiến lên sóng 28/11

Lâu lắm rồi mới có phim cổ trang Hoa ngữ lấy bối cảnh thời nhà Thanh nên nam chính Trần Hiểu phải cạo trọc đầu. Anh vào vai Cổ Bình Nguyên, chàng trai nuôi mộng học hành đi thi để làm quan, nhưng chẳng ngờ gặp biến cố trong trường thi mà phải đi biệt xứ. Trên đường điều tra kẻ hãm hại mình, Cố Bình Nguyên đi cùng nhóm thương nhân bán muối, và chẳng ngờ lại giúp được họ vượt qua nhiều khó khăn. Từ đó mà Cổ Bình Nguyên đi theo con đường kinh doanh, dần gây dựng sự nghiệp buôn bán phát đạt đúng như tên phim Đại Sinh Ý Nhân (Người làm việc lớn).

Trường An 24 Kế dự kiến lên sóng 17/12

Bề ngoài, Tạ Hoài An chỉ là một viên quan nhỏ ở kinh thành Trường An. Nhưng thật ra Tạ Hoài An chỉ là thân phận giả của một chàng trai đã phải chứng kiến gia đình mình bị thảm sát, đã sống ẩn mình suốt 10 năm để lặng lẽ lên kế hoạch vạch trần bộ mặt của kẻ chủ mưu. Tạ Hoài An sống để chờ ngày báo thù mà chẳng ngờ đã dần bước vào cuộc chiến quyền lực của triều đình.