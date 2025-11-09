Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thiên Địa Kiếm Tâm: Vì sao Thành Nghị liên tục bị làm mờ, cắt bỏ khỏi phim?

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Khán giả đang ngày càng bức xúc trước những gì mà nhà sản xuất Thiên Địa Kiếm Tâm đối xử với Thành Nghị dù anh là nam chính phim này.

Mấy ngày trước, fan của Thành Nghị đã vô cùng bức xúc khi nam diễn viên ngày càng “bay màu” khỏi phim Thiên Địa Kiếm Tâm. Nếu như ở 20 tập đầu tiên, vai Vương Quyền Phú Quý của anh đúng là nam chính, xuất hiện nhiều thì ở phần sau, Thành Nghị bỗng dưng biến thành khách mời. Có những tập anh xuất hiện chưa đầy 1 phút, đó là tính cả những cảnh quay chỉ thấy bóng lưng.

Thành Nghị bị làm mờ trong nhiều cảnh phim.

Từ đó mà fan Thành Nghị lên tiếng đòi nhà sản xuất Thiên Địa Kiếm Tâm trả lại công bằng cho nam diễn viên. Nhưng đến bây giờ thì không chỉ người hâm mộ Thành Nghị mà khán giả xem phim cũng nhận thấy Thành Nghị bị đối xử tệ bạc khi dựng phim, từ nam chính chuyển thành mờ nhạt.

pho-son-hai-5.jpg
Khán giả bức xúc hộ nam diễn viên.

Bằng chứng là có nhiều cảnh quay, Thành Nghị dù đang xuất hiện ở trung tâm khung hình hoặc đang nói chuyện thì vẫn bị làm mờ nhòe đi khiến khán giả không thể nhìn rõ Thành Nghị cũng như biểu cảm của anh. Nếu Thành Nghị đứng ở rìa góc máy thì sẽ bị cắt bỏ hình ảnh để tập trung vào người khác.

Còn nếu không thể xóa mờ Thành Nghị thì cảnh quay sẽ bị cắt rất nhanh để chuyển cảnh. Thậm chí netizen còn để ý thấy đa số các cảnh có Thành Nghị xuất hiện đều là quay toàn thân, quay sau lưng, rất hiếm cảnh quay chính diện.

thanh-nghi-7.jpg
Thành Nghị đang từ nam chính lại bị gạt bỏ khỏi phim.

Loạt chi tiết này càng khiến khán giả suy đoán ê-kíp Thiên Địa Kiếm Tâm cố tình gạt bỏ Thành Nghị khỏi vai trò nam chính. Bởi thông thường, nhân vật nào đang nói thì sẽ quay rõ mặt người đó nhưng Thành Nghị lại bị cắt bỏ hoặc làm mờ. Cũng vì các cảnh quay của anh bị bớt đi nhiều quá nên tâm lý nhân vật Vương Quyền Phú Quý thiếu nhất quán, kém hấp dẫn. Chính vì thế mà nhiều người đang lên tiếng đề nghị đoàn làm phim Thiên Địa Kiếm Tâm phải tôn trọng công sức của Thành Nghị, không thể cắt bỏ vai diễn của anh một cách vô cớ.

qc.jpg
Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Thiên Địa Kiếm Tâm #Thành Nghị #Thành Nghị bị cắt vai #Thành Nghị Thiên Địa Kiếm Tâm

