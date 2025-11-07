Thật không ngờ nhân vật "ồn" nhất Gió Ngang Khoảng Trời Xanh lại là vai phụ

HHTO - Có lẽ chính ê-kíp làm phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh cũng không ngờ “anh Dũng con bác Bơ” lại được khán giả yêu thích hơn cả các nhân vật chính.

Trong những tập mới nhất của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, tâm điểm tập trung vào vợ chồng Đăng và Mỹ Anh khi cuối cùng cô đã phát hiện ra mối quan hệ mờ ám mà Đăng vẫn tìm cách che giấu. Màn đối đáp đầy đạo lý giữa Mỹ Anh và Linh làm khán giả bàn tán rôm rả, diễn xuất của Phương Oanh trong đoạn này cũng được khen ngợi.

Anh Dũng con bác Bơ là nhân vật thú vị nhất lúc này.

Thế nhưng nhân vật khiến mọi người ngóng trông nhất trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh lại là vai phụ - anh Dũng con bác Bơ. Cho dù anh chàng chưa hề có drama nào trong phim, cũng chẳng có bí mật cần giấu kín nào nhưng mỗi lần xuất hiện lại được netizen thả tim tới tấp.

Lý do cũng vì tính cách vừa thẳng thắn, thông minh và hài hước của anh chàng. Dũng chỉ là một chàng trai bình thường về mọi mặt, chẳng biết cách thả thính ngọt ngào, cũng không có sự nghiệp hoành tráng nhưng lại có ưu điểm là rất chân thành.

Anh chàng có lối nói chuyện hài hước tưng tửng.

Dũng chẳng cần làm màu trước Ngân, thậm chí mẹ bảo sao thì nói lại như vậy. Dũng không chém gió trước Mỹ Anh, có sao nói vậy, giúp được đến đâu thì giúp. Chẳng ngờ từ đó mà Ngân dần rung rinh, và những màn đấu khẩu giữa hai con người “tình trong như đã mặt ngoài còn e” làm khán giả vô cùng thích thú.

Khán giả đang mong Ngân và Dũng sớm thành đôi.

Đặc biệt hơn nữa, Phùng Đức Hiếu thời gian này không chỉ làm “anh Dũng con bác Bơ” mà còn là thượng úy Thành trong phim Lằn Ranh. Một bên là Dũng ấm áp hiền lành, một bên là Thành sắc sảo lý trí khiến cho Đức Hiếu phải tập trung hết sức để không bị lẫn lộn giữa hai nhân vật hoàn toàn khác biệt.

Phùng Đức Hiếu đang một lúc đóng hai phim.

Nhưng khó khăn nhất với nam diễn viên lại là chuyện mái tóc. Có những ngày, Đức Hiếu chạy qua chạy lại giữa hai đoàn làm phim, sáng vừa mới làm Dũng với mái tóc xoăn, chiều hóa Thành tóc thẳng nên liên tục phải uốn rồi duỗi tóc. Kết quả là vai diễn chưa xong nhưng Đức Hiếu đã bị rụng tóc khá nhiều.