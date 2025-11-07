Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Thật không ngờ nhân vật "ồn" nhất Gió Ngang Khoảng Trời Xanh lại là vai phụ

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Có lẽ chính ê-kíp làm phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh cũng không ngờ “anh Dũng con bác Bơ” lại được khán giả yêu thích hơn cả các nhân vật chính.

Trong những tập mới nhất của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, tâm điểm tập trung vào vợ chồng Đăng và Mỹ Anh khi cuối cùng cô đã phát hiện ra mối quan hệ mờ ám mà Đăng vẫn tìm cách che giấu. Màn đối đáp đầy đạo lý giữa Mỹ Anh và Linh làm khán giả bàn tán rôm rả, diễn xuất của Phương Oanh trong đoạn này cũng được khen ngợi.

gio-ngang-8.jpg
Anh Dũng con bác Bơ là nhân vật thú vị nhất lúc này.

Thế nhưng nhân vật khiến mọi người ngóng trông nhất trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh lại là vai phụ - anh Dũng con bác Bơ. Cho dù anh chàng chưa hề có drama nào trong phim, cũng chẳng có bí mật cần giấu kín nào nhưng mỗi lần xuất hiện lại được netizen thả tim tới tấp.

Lý do cũng vì tính cách vừa thẳng thắn, thông minh và hài hước của anh chàng. Dũng chỉ là một chàng trai bình thường về mọi mặt, chẳng biết cách thả thính ngọt ngào, cũng không có sự nghiệp hoành tráng nhưng lại có ưu điểm là rất chân thành.

gio-ngang-6.jpg
gio-ngang-10.jpg
Anh chàng có lối nói chuyện hài hước tưng tửng.

Dũng chẳng cần làm màu trước Ngân, thậm chí mẹ bảo sao thì nói lại như vậy. Dũng không chém gió trước Mỹ Anh, có sao nói vậy, giúp được đến đâu thì giúp. Chẳng ngờ từ đó mà Ngân dần rung rinh, và những màn đấu khẩu giữa hai con người “tình trong như đã mặt ngoài còn e” làm khán giả vô cùng thích thú.

gio-ngang-8.jpg
Khán giả đang mong Ngân và Dũng sớm thành đôi.

Đặc biệt hơn nữa, Phùng Đức Hiếu thời gian này không chỉ làm “anh Dũng con bác Bơ” mà còn là thượng úy Thành trong phim Lằn Ranh. Một bên là Dũng ấm áp hiền lành, một bên là Thành sắc sảo lý trí khiến cho Đức Hiếu phải tập trung hết sức để không bị lẫn lộn giữa hai nhân vật hoàn toàn khác biệt.

gio-ngang-7.jpg
gio-ngang-11.jpg
Phùng Đức Hiếu đang một lúc đóng hai phim.

Nhưng khó khăn nhất với nam diễn viên lại là chuyện mái tóc. Có những ngày, Đức Hiếu chạy qua chạy lại giữa hai đoàn làm phim, sáng vừa mới làm Dũng với mái tóc xoăn, chiều hóa Thành tóc thẳng nên liên tục phải uốn rồi duỗi tóc. Kết quả là vai diễn chưa xong nhưng Đức Hiếu đã bị rụng tóc khá nhiều.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Gió Ngang Khoảng Trời Xanh #anh Dũng con bác Bơ #Phùng Đức Hiếu #diễn viên Đức Hiếu

Xem thêm

Cùng chuyên mục