Chuyện gì đây: Hoa hậu Hương Giang bị trang chủ Miss Universe âm thầm xóa ảnh?

HHTO - Chưa kịp vui khi cuối cùng Hoa hậu Hương Giang cũng xuất hiện trên trang chủ Miss Universe thì netizen Việt đã bức xúc vì ảnh của cô biến mất rất nhanh.

Những ngày qua, Hoa hậu Hương Giang luôn xuất hiện đầy ấn tượng trong các hoạt động của Miss Universe e 2025. Cô không chỉ chọn trang phục đẹp, làm tóc trang điểm chỉn chu mà lúc nào cũng tươi tắn trước ống kính, còn chủ động chào hỏi trò chuyện với giới truyền thông. Đại diện Việt Nam là thí sinh chuyển giới duy nhất tham gia Miss Universe 2025 nên tất nhiên càng được quan tâm chú ý nhiều hơn.

Hương Giang luôn là thí sinh được chú ý

Ấy thế mà netizen Việt tìm mãi vẫn không thấy Hương Giang xuất hiện trên tài khoản Facebook hay Instagram chính thức của cuộc thi này. Thậm chí khán giả còn soi ra khoảnh khắc ông Nawat mải xem điện thoại, hết sức thờ ơ khi Hương Giang bước tới chào hỏi rất lịch sự. Nhưng sau đó, nghi vấn “ông Nawat ngó lơ Hương Giang” nhanh chóng được dập tắt khi nhân vật này đăng tải một clip riêng về Hương Giang lên tài khoản IG cá nhân và nàng hậu đã nhanh chóng gửi lời cảm ơn.

Nhưng cô vẫn "vô hình" trên trang chủ Miss Universe

Mới đây nhất, vào trưa ngày 4/11 thì trang Facebook chính thức của Miss Universe 2025 đã đăng tải ảnh của Hương Giang cùng các thí sinh khác. Tuy đây là ảnh chụp từ ngày hoạt động đầu tiên 2/11, đến tận hôm nay mới up nhưng netizen cũng vẫn vui vẻ. Nhưng mọi người chưa kịp vào thả tim cho Hương Giang thì bức ảnh này đã bị xóa đi không rõ lý do, khiến cư dân mạng càng thấy khó hiểu.

Netizen còn phát hiện tài khoản của Miss Universe đăng ảnh Hương Giang rồi lại gỡ

Nhiều người thấy bất bình cho Hương Giang, vì cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc thi này nhưng đang bị đối xử thiếu công bằng. Bởi việc xuất hiện trên các kênh truyền thông chính thức của Miss Universe 2025 cũng giúp các thí sinh được khán giả biết tới nhiều hơn.