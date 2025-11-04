Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Chuyện gì đây: Hoa hậu Hương Giang bị trang chủ Miss Universe âm thầm xóa ảnh?

Hải Phong - Ảnh: FBNV

HHTO - Chưa kịp vui khi cuối cùng Hoa hậu Hương Giang cũng xuất hiện trên trang chủ Miss Universe thì netizen Việt đã bức xúc vì ảnh của cô biến mất rất nhanh.

Những ngày qua, Hoa hậu Hương Giang luôn xuất hiện đầy ấn tượng trong các hoạt động của Miss Universe e 2025. Cô không chỉ chọn trang phục đẹp, làm tóc trang điểm chỉn chu mà lúc nào cũng tươi tắn trước ống kính, còn chủ động chào hỏi trò chuyện với giới truyền thông. Đại diện Việt Nam là thí sinh chuyển giới duy nhất tham gia Miss Universe 2025 nên tất nhiên càng được quan tâm chú ý nhiều hơn.

huong-giang-11-3826.jpg
huong-giang-12-9358.jpg
Hương Giang luôn là thí sinh được chú ý

Ấy thế mà netizen Việt tìm mãi vẫn không thấy Hương Giang xuất hiện trên tài khoản Facebook hay Instagram chính thức của cuộc thi này. Thậm chí khán giả còn soi ra khoảnh khắc ông Nawat mải xem điện thoại, hết sức thờ ơ khi Hương Giang bước tới chào hỏi rất lịch sự. Nhưng sau đó, nghi vấn “ông Nawat ngó lơ Hương Giang” nhanh chóng được dập tắt khi nhân vật này đăng tải một clip riêng về Hương Giang lên tài khoản IG cá nhân và nàng hậu đã nhanh chóng gửi lời cảm ơn.

huong-giang-10-6540.jpg
Nhưng cô vẫn "vô hình" trên trang chủ Miss Universe

Mới đây nhất, vào trưa ngày 4/11 thì trang Facebook chính thức của Miss Universe 2025 đã đăng tải ảnh của Hương Giang cùng các thí sinh khác. Tuy đây là ảnh chụp từ ngày hoạt động đầu tiên 2/11, đến tận hôm nay mới up nhưng netizen cũng vẫn vui vẻ. Nhưng mọi người chưa kịp vào thả tim cho Hương Giang thì bức ảnh này đã bị xóa đi không rõ lý do, khiến cư dân mạng càng thấy khó hiểu.

huong-giang-4-7831.jpg
huong-giang-8-4567.jpg
Netizen còn phát hiện tài khoản của Miss Universe đăng ảnh Hương Giang rồi lại gỡ

Nhiều người thấy bất bình cho Hương Giang, vì cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc thi này nhưng đang bị đối xử thiếu công bằng. Bởi việc xuất hiện trên các kênh truyền thông chính thức của Miss Universe 2025 cũng giúp các thí sinh được khán giả biết tới nhiều hơn.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh: FBNV
#Hương Giang #Miss Universe #Hương Giang bị xóa ảnh #Hương Giang Miss Universe

Xem thêm

Cùng chuyên mục