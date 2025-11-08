Sơn Hà Chẩm thất bại là do nữ chính Tống Thiến diễn đơn điệu "10 vai như một"?

HHTO - Nhiều người cho rằng diễn xuất đơn điệu của Tống Thiến là nguyên nhân chính khiến Sơn Hà Chẩm thất bại. Có thật sự Tống Thiến diễn tệ đến thế?

Sơn Hà Chẩm đã từng có khởi đầu rực rỡ với điểm nhiệt cao, nhưng mọi chỉ số sau đó tụt dốc không phanh. Có rất nhiều lý do khiến khán giả không muốn xem phim cổ trang này, nhưng được nhắc đến nhiều nhất chính là nữ chính Tống Thiến.

Tống Thiến bị xem là điểm trừ của Sơn Hà Chẩm.

Kể từ khi chuyển hướng từ ca sĩ thần tượng làm diễn viên, Tống Thiến vẫn bị xem là "bình hoa di động", xinh đẹp nhưng diễn xuất vô hồn, thể hiện "10 vai như một" vì lúc nào cũng chỉ có biểu cảm lạnh lùng không rõ nhân vật đang nghĩ gì. Và đến Sơn Hà Chẩm thì tình hình cũng chẳng khá hơn.

Cô chỉ có một biểu cảm cho cả phim.

Nhân vật Sở Du của cô trải qua rất nhiều biến cố, từ việc chồng tử trận đến việc phải gồng gánh gia tộc nhà chồng, tìm cách kêu oan khi quá nhiều nam nhân của nhà chồng qua đời khó hiểu… Thế nhưng, những gì khán giả nhận được chỉ là khuôn mặt không cảm xúc, đôi mắt lúc nào cũng trợn lên như muốn đe dọa đối phương. Và khi Tống Thiến diễn vẻ nhí nhảnh đáng yêu, netizen càng muốn bỏ phim hơn nữa vì không thể chịu nổi vẻ gượng gạo, cưa sừng làm nghé của cô.

Diễn cảnh hồn nhiên đáng yêu cũng không đạt.

Diễn nội tâm đã không đạt, Tống Thiến đóng cảnh hành động cũng chẳng được khen khi khán giả nhận thấy cô tập luyện không nhiều, không cố hết sức cho các cảnh múa kiếm đấu kiếm. Dù nữ diễn viên khoe rằng cô tập luyện 3 tháng cho các cảnh chiến đấu, cưỡi ngựa thì ê-kíp làm phim cũng chỉ toàn quay từ xa để không lộ các động tác kém chuẩn xác của Tống Thiến.

Thật khó biết cảm xúc nhân vật Sở Du lúc này là gì.

Cư dân mạng Hoa ngữ cho rằng sau Sơn Hà Chẩm, Tống Thiến nên chuyển sang các nhân vật trưởng thành, có suy nghĩ và cuộc sống phù hợp với độ tuổi của cô hơn là cứ mãi chọn phim cổ trang ngôn tình như thế này.