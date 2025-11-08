Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Sơn Hà Chẩm thất bại là do nữ chính Tống Thiến diễn đơn điệu "10 vai như một"?

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Nhiều người cho rằng diễn xuất đơn điệu của Tống Thiến là nguyên nhân chính khiến Sơn Hà Chẩm thất bại. Có thật sự Tống Thiến diễn tệ đến thế?

Sơn Hà Chẩm đã từng có khởi đầu rực rỡ với điểm nhiệt cao, nhưng mọi chỉ số sau đó tụt dốc không phanh. Có rất nhiều lý do khiến khán giả không muốn xem phim cổ trang này, nhưng được nhắc đến nhiều nhất chính là nữ chính Tống Thiến.

tong-thien-2.jpg
Tống Thiến bị xem là điểm trừ của Sơn Hà Chẩm.

Kể từ khi chuyển hướng từ ca sĩ thần tượng làm diễn viên, Tống Thiến vẫn bị xem là "bình hoa di động", xinh đẹp nhưng diễn xuất vô hồn, thể hiện "10 vai như một" vì lúc nào cũng chỉ có biểu cảm lạnh lùng không rõ nhân vật đang nghĩ gì. Và đến Sơn Hà Chẩm thì tình hình cũng chẳng khá hơn.

tong-thien-6.jpg
Cô chỉ có một biểu cảm cho cả phim.

Nhân vật Sở Du của cô trải qua rất nhiều biến cố, từ việc chồng tử trận đến việc phải gồng gánh gia tộc nhà chồng, tìm cách kêu oan khi quá nhiều nam nhân của nhà chồng qua đời khó hiểu… Thế nhưng, những gì khán giả nhận được chỉ là khuôn mặt không cảm xúc, đôi mắt lúc nào cũng trợn lên như muốn đe dọa đối phương. Và khi Tống Thiến diễn vẻ nhí nhảnh đáng yêu, netizen càng muốn bỏ phim hơn nữa vì không thể chịu nổi vẻ gượng gạo, cưa sừng làm nghé của cô.

tong-thien-2.gif
tong-thien-1.gif
Diễn cảnh hồn nhiên đáng yêu cũng không đạt.

Diễn nội tâm đã không đạt, Tống Thiến đóng cảnh hành động cũng chẳng được khen khi khán giả nhận thấy cô tập luyện không nhiều, không cố hết sức cho các cảnh múa kiếm đấu kiếm. Dù nữ diễn viên khoe rằng cô tập luyện 3 tháng cho các cảnh chiến đấu, cưỡi ngựa thì ê-kíp làm phim cũng chỉ toàn quay từ xa để không lộ các động tác kém chuẩn xác của Tống Thiến.

tong-thien-4.gif
Thật khó biết cảm xúc nhân vật Sở Du lúc này là gì.

Cư dân mạng Hoa ngữ cho rằng sau Sơn Hà Chẩm, Tống Thiến nên chuyển sang các nhân vật trưởng thành, có suy nghĩ và cuộc sống phù hợp với độ tuổi của cô hơn là cứ mãi chọn phim cổ trang ngôn tình như thế này.

qc.jpg
Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Sơn Hà Chẩm #Tống Thiến #Tống Thiến diễn dở #Tống Thiến bị chê

Xem thêm

Cùng chuyên mục