Mạnh Tử Nghĩa, Vương Hạc Đệ đóng chính bộ phim bị cả showbiz Hoa ngữ xa lánh?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Phải chăng dự án cổ trang ồn ào và lắm thị phi nhất showbiz Hoa ngữ đã chọn được diễn viên?

Mỗi năm làng phim Hoa ngữ có hàng chục bộ phim cổ trang được sản xuất rồi lên sóng, nhưng hiếm có dự án nào còn chưa khởi quay mà đã gây nhiều ồn ào như Tướng Môn Độc Hậu. Vì đây là bộ tiểu thuyết cổ trang ngôn tình nổi tiếng nên khán giả quan tâm chú ý ngay từ khi có tin chuyển thể thành phim.

dich-le-nhiet-ba-4.jpg
tong-to-nhi-11.jpg
Nhiều sao Hoa ngữ bị đồn tham gia Tướng Môn Độc Hậu.

Cũng từ đó mà netizen muốn hoa mắt chóng mặt trước ma trận tin đồn về các diễn viên tham gia Tướng Môn Độc Hậu. Hàng loạt ứng cứ viên sáng giá được réo gọi như Ngô Lỗi, Tống Tổ Nhi, Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Vũ Ninh, Tiêu Chiến…

Mỗi khi có một ai đó được cho là sẽ đóng Tướng Môn Độc Hậu, họ lại gặp nhiều bình luận ác ý, bị chê rằng chưa đủ sức gánh kịch bản, từ ngoại hình lẫn diễn xuất đều không hợp vai diễn.

luu-vu-ninh-3.jpg
Lưu Vũ Ninh khẳng định sẽ từ chối phim này nếu được mời.

Kết quả là Lưu Vũ Ninh từng khẳng định anh chưa từng nhận được lời mời từ nhà sản xuất Tướng Môn Độc Hậu, và có được mời cũng sẽ từ chối. Địch Lệ Nhiệt Ba hay Chương Nhược Nam cũng thông báo không hề tiếp xúc với kịch bản phim này. Từ một dự án được mong chờ, Tướng Môn Độc Hậu trở thành cái tên bị nhiều sao Hoa ngữ xa lánh vì không muốn vướng chuyện thị phi ồn ào.

tuong-mon-doc-hau-11.jpg
tuong-mon-doc-hau-14.jpg
tuong-mon-doc-hau-16.jpg
tuong-mon-doc-hau-17.jpg

Nhưng mới đây, mạng xã hội lại lan truyền thông tin Vương Hạc Đệ chốt đơn đóng nam chính Tạ Cảnh Hành. Còn Mạnh Tử Nghĩa đang là ứng viên nổi bật nhất cho nữ chính. Và trong khi nhà sản xuất còn chưa lên tiếng xác nhận thì Vương Hạc Đệ cùng Mạnh Tử Nghĩa lại chìm trong những bình luận nghi ngờ, vì cả hai vẫn chưa phải cái tên bảo chứng rating hoặc cân được những nhân vật phức tạp.

tuong-mon-doc-hau-4.jpg
tuong-mon-doc-hau-8.jpg
Tạo hình cổ trang của Vương Hạc Đệ, Mạnh Tử Nghĩa trong phim mới.

Vậy là một lần nữa, Tướng Môn Độc Hậu lại gây mệt mỏi cho cả diễn viên lẫn khán giả. Và netizen cho rằng nhà sản xuất nên sớm thông báo danh sách người được chọn để tránh tin đồn ngày càng nhiều.

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Vương Hạc Đệ #Mạnh Tử Nghĩa #Tướng Môn Độc Hậu #phim cổ trang #diễn viên Tướng Môn Độc Hậu

