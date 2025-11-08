Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cũng là chặn tài khoản "người cũ", nhưng sao nữ này lại được khen tinh tế

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Sao nữ này giải thích gì về chuyện chặn tài khoản mạng xã hội của "bạn trai tin đồn một thời" mà khán giả lại khen cô làm quá đúng?

Dù đã nhiều tháng nay, Thúy Ngân và Võ Cảnh chẳng còn dính dáng gì đến nhau thì netizen vẫn tiếc nuối cho cặp đôi tin đồn được yêu thích suốt thời gian dài. Chẳng thế mà trong một clip Thúy Ngân đăng tải, dù chỉ quay một mình cô nhưng nhiều khán giả vẫn nhắc đến Võ Cảnh và tỏ ý tiếc nuối cho hai người.

thuy-ngan-1.jpg
Thúy Ngân giờ đây đi sự kiện một mình.

Cũng vì nhắc đến Võ Cảnh nên netizen phát hiện ra Thúy Ngân đã block (chặn) tài khoản chính thức của nam diễn viên trên TikTok. Có thể nói đây chính là bằng chứng cho thấy Thúy Ngân - Võ Cảnh đã thực sự tan vỡ bởi block đối phương vẫn là hành động mà mọi người thường làm sau khi chia tay.

thuy ngan (3).jpg
Cặp đôi đình đám một thời nay đã trở thành "người dưng ngược lối".

Bất ngờ hơn nữa, khi có khán giả thắc mắc vì sao hai người “chia tay không làm bạn” thì Thúy Ngân đã nhẹ nhàng giải thích rằng cô muốn tránh những bình luận tiêu cực lại tag tài khoản của Võ Cảnh, muốn để đối phương được bình yên. Phản hồi của Thúy Ngân được netizen hết lời khen ngợi, cho thấy nữ diễn viên rất sâu sắc, quan tâm đến Võ Cảnh dù hai người đã không còn chung lối.

Từ đó mà cộng đồng mạng còn suy đoán có lẽ hai diễn viên chính phim 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay kết thúc mọi chuyện trong hòa bình, nên Thúy Ngân mới có hành động tôn trọng người cũ như vậy.

thuy ngan (8).jpg
thuy ngan (1).jpg
thuy ngan (4).jpg
thuy ngan (1).jpg
Hai người đã từng được khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền".

Thúy Ngân - Võ Cảnh đã để lộ quá nhiều manh mối hẹn hò như thường xuyên đi du lịch cùng nhau, luôn xuất hiện đầy tình cảm trong các sự kiện, chẳng ngại có những cử chỉ ngọt ngào dành cho nhau. Thậm chí netizen còn suy đoán Võ Cảnh đã cầu hôn Thúy Ngân, nữ diễn viên từng úp mở về một đám cưới trong tương lai.

Nhưng không rõ vì lý do gì mà từ tháng 3 đến nay, Võ Cảnh và Thúy Ngân chỉ còn là "người dưng ngược lối", không còn đi chung, không còn gặp gỡ, chẳng tương tác trên mạng xã hội khiến người hâm mộ cặp đôi không khỏi tiếc nuối.

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
