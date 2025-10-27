Đây là thay đổi lớn nhất của Hoa hậu Đỗ Thị Hà từ khi hẹn hò rồi kết hôn?

HHTO - Nhiều netizen tinh ý nhận thấy từ khi quen biết và hẹn hò doanh nhân Viết Vương, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có sự thay đổi lớn về phong cách ăn mặc.

Mỗi khi xuất hiện, các mỹ nhân V-Biz thường đi giày cao gót giúp tôn dáng tối đa. Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng vậy, cô có bộ sưu tập giày cao gót phong phú để kết hợp với nhiều trang phục khác nhau.

Nhưng từ khi hẹn hò với doanh nhân Viết Vương, nàng hậu đã chuyển sang giày đế bệt, hoặc chỉ cao đến 3cm là nhiều. Với chiều cao 1m77, Đỗ Thị Hà đã khéo léo tạm biệt những đôi cao gót, gắn bó với giày bệt để nhìn hài hòa hơn khi đứng cạnh bạn trai.

Nàng hậu sở hữu khá nhiều đôi giày búp bê xinh xắn với tông màu cơ bản như đen, trắng hay be. Trong những chuyến du lịch cùng bạn trai, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đều đi giày bệt, vừa thoải mái di chuyển vừa đẹp đôi bên “người ấy”.

Nhờ tỷ lệ cơ thể siêu chuẩn, đôi chân dài miên man nên dù có đi giày bệt, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn khoe được vóc dáng thanh mảnh.

Khi sang châu Âu chụp ảnh cưới, Hoa hậu Đỗ Thị Hà thường xuyên chọn đôi giày bệt mũi nhọn của Jimmy Choo. Giày màu be với phần quai đính ngọc trai điệu đà, rất hợp với những bộ váy nữ tính.

Đôi giày này cũng được nàng hậu sử dụng trong lễ ăn hỏi rồi lễ cưới. Thiết kế mũi nhọn vẫn tạo được vẻ mảnh mai thanh thoát khi kết hợp với áo dài truyền thống, thậm chí nếu không nói thì nhiều người khó mà biết Đỗ Thị Hà đang đi giày bệt.

Trong video kể lại chuyện tình của mình, Đỗ Thị Hà cũng phối giày búp bê màu trắng với áo thun trắng, chân váy đen. Trang phục đơn giản lại càng tôn lên gương mặt rạng ngời hạnh phúc của nàng hậu bên bạn đời.