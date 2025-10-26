Thủy Long Ngâm: La Vân Hi gây sóng gió với lớp trang điểm đậm hơn cả nữ chính

HHTO - La Vân Hi đã liên tục gây tranh cãi vì trang điểm quá đậm trên phim, và tới Thủy Long Ngâm cũng không ngoại lệ.

Phim cổ trang Thủy Long Ngâm vừa mới lên sóng đã khiến khán giả khen chê lẫn lộn, netizen chia ra nhiều luồng ý kiến đối lập. Người khen phim có trang phục, kỹ xảo đẹp, người lại phàn nàn bối cảnh nhìn bị giả, ghép phông xanh bị lộ. Tuy nhiên, cộng đồng mạng đều nhất trí rằng điểm bất ổn nhất của Thủy Long Ngâm chính là lớp trang điểm quá đậm trên mặt nam chính La Vân Hi.

Trên mạng xã hội tràn ngập bình luận cho rằng La Vân Hi trang điểm kỹ hơn cả nữ chính, rồi tiền trả cho phần hóa trang của La Vân Hi trong phim này phải nhiều hơn cả dàn nữ chính, nữ phụ cộng lại. Đến những cảnh quay cận La Vân Hi, ai cũng thấy rõ lớp phần dày, chiếc mũi được đánh khối rõ, mắt kẻ vẽ cầu kỳ.

Nhiều người thấy tiếc nuối vì tạo hình này quá lòe loẹt, che mờ cả vẻ đẹp nguyên bản vốn rất ổn của La Vân Hi. Thậm chí khán giả sẽ mải chú ý đến lớp trang điểm mà quên xem anh diễn xuất như thế nào, tình tiết phim ra sao.

Thủy Long Ngâm không phải lần đầu tiên mà La Vân Hi gây choáng vì lớp trang điểm cầu kỳ đi kèm trang phục diêm dúa. Vốn có ngoại hình hợp với phim cổ trang nhưng La Vân Hi lại tự dìm hàng chính mình với gương mặt phủ phấn trắng toát, môi đỏ sậm cùng đôi lông mày sắc bén xếch cao và kẻ đuôi mắt rất dài trong phim Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Vẫn biết rằng diễn viên nào cũng cần trang điểm để đẹp hơn khi lên hình, nhưng cái gì làm quá thì cũng không ổn, và La Vân Hi chính là ví dụ điển hình. Nếu như nam diễn viên tiết chế lớp mỹ phẩm trên gương mặt, chắc hẳn anh đã không gây tranh cãi nhiều đến thế.