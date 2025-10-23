Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Phương Oanh, Quốc Đam bất lực trước cảnh quay này

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Tập mới của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh có một cảnh quay khiến khán giả xem mà thấy ngại vì diễn viên “cưa sừng làm nghé” không thành công.

Vậy là cả ba nữ chính của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đều bước vào giai đoạn tình duyên lận đận. Kim Ngân phát hiện ra bộ mặt thật đầy đáng sợ của tổng tài Trường, Lam đang ly thân với chồng và chuẩn bị ly hôn, Mỹ Anh tuy vẫn hạnh phúc nhưng mọi thứ chỉ là bong bóng bởi Đăng đã lén qua lại với một phụ nữ khác.

gio-ngang-4-5548.jpg
Mỹ Anh hạnh phúc ôn lại kỷ niệm xưa với chồng.

Trong khi Đăng vừa day dứt vừa lo lắng chuyện ngoại tình sẽ bị bại lộ thì Mỹ Anh lại hạnh phúc kỷ niệm ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên. Vậy là hai vợ chồng có dịp hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ định mệnh ở tiệm bán kem, thời mà hai người còn là sinh viên trẻ trung. Chi tiết này càng nhấn mạnh rằng Mỹ Anh và Đăng vốn có mối tình sâu đậm, Mỹ Anh một lòng một dạ tin tưởng chồng, đối lập hẳn với cảm giác dằn vặt tội lỗi của Đăng.

gio-ngang-1-1825.jpg
Hai người quen nhau từ một chiếc kem ốc quế.

Thế nhưng ý tưởng cài cắm của biên kịch đã đổ sông đổ bể khi đạo diễn để chính Phương Oanh và Doãn Quốc Đam diễn cảnh hồi tưởng quá khứ 20 năm trước. Dù đã ăn mặc theo mốt của ngày xưa, làm điệu bộ hồn nhiên nhí nhảnh nhưng cả hai đều không thể che được gương mặt già dặn, biểu cảm gượng gạo vì phải cố cưa sừng làm nghé. Kết quả là đoạn hồi tưởng ngỡ như đầy ngọt ngào đáng yêu thì lại thành sượng trân, khán giả xem mà thấy ngại giùm hai diễn viên phải diễn hành động không hợp tuổi.

gio-ngang-2.gif
Phương Oanh phải cố tỏ ra nhí nhảnh.

Chính vì thế, netizen rất thắc mắc không hiểu sao đạo diễn lại bỏ qua phương án tìm diễn viên trẻ đóng vai Mỹ Anh và Đăng thời quá khứ. Phim giờ vàng VTV không thiếu các tân binh trẻ trung, diễn ổn và đủ khả năng đảm nhận một phân đoạn ngắn này. Thật tiếc cho một chi tiết lẽ ra là điểm nhấn thì lại thành gây cười vì chọn sai diễn viên.

gio-ngang-5-360.jpg
qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Gió Ngang Khoảng Trời Xanh #Phương Oanh #Doãn Quốc Đam #phim VTV

