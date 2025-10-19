Nhất Tiếu Tùy Ca: Kết thúc viên mãn, Trần Triết Viễn - Lý Thấm kể lại lần đầu gặp nhau

HHTO - Hai diễn viên chính của Nhất Tiếu Tùy Ca đã tiết lộ về lần đầu gặp nhau trong một tình huống vô cùng bối rối.

Cuối cùng thì Nhất Tiếu Tùy Ca đã có một cái kết có hậu khi Tùy Ca và Nhất Tiếu tận hưởng cuộc sống thanh bình hạnh phúc bên nhau, tay trong tay ngao du sơn thủy, còn ước hẹn cùng nhau tổ chức hôn lễ đình đám nhất thiên hạ. Tuy không bùng nổ nhưng Nhất Tiếu Tùy Ca cũng nhận kết quả phát sóng khá ổn, từ điểm nhiệt đến quảng cáo đều ở mức khá. Quan trọng nhất là khán giả xem phim đều “khen nhiều chê ít”, cộng điểm mạnh cho kịch bản cuốn hút, tiết tấu nhanh, tình tiết khó đoán.

Nhất Tiếu Tùy Ca có kết thúc viên mãn.

Trước khi Nhất Tiếu Tùy Ca khởi quay, Lý Thấm và Trần Triết Viễn có dịp gặp nhau trong một sự kiện. Cả hai đều biết đối phương nhiều khả năng sẽ là bạn diễn của mình trong dự án mới, nhưng vì đoàn làm phim chưa xác nhận nên chưa thể chắc chắn.

Vì thế, khi Trần Triết Viễn đụng mặt Lý Thấm ở sự kiện, hai người bối rối nhìn nhau, rất muốn hỏi về phim Nhất Tiếu Tùy Ca nhưng lại không thể nói ra. Sau đó, Lý Thấm đã lên tiếng chào Trần Triết Viễn trước, hai người cùng chào hỏi xã giao nhưng vẫn không hề đả động gì đến dự án phim chung.

Trần Triết Viễn và Lý Thấm được khen phối hợp ăn ý.

Trong các buổi quảng bá cho Nhất Tiếu Tùy Ca, Trần Triết Viễn tiết lộ anh và Lý Thấm làm việc chung rất trôi chảy, cả hai có có nhiều điểm tương đồng khi nghiên cứu xây dựng nhân vật nên dễ dàng hiểu ý đối phương. Lần này, Trần Triết Viễn được khen có đài từ tốt, giọng thoại nghe rõ và giàu cảm xúc hơn những phim trước. Đặc biệt hơn nữa, đây chính là giọng thật của Trần Triết Viễn nên càng giúp nam diễn viên ghi điểm.

