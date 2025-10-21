Đậu Kiêu từng làm quen với Hà Siêu Liên như thế nào mà bị chê nhạt nhẽo?

HHTO - Khi tin đồn Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên ly hôn đang rầm rộ trên mạng xã hội thì netizen đã lật lại chuyện nam diễn viên từng bắt chuyện làm quen với cô tiểu thư nhà giàu theo cách không thể cũ hơn.

Những ngày này, vợ chồng Đậu Kiêu, Hà Siêu Liên đang trở thành đề tài quan tâm bàn tán của cư dân mạng. Hai người đã không xuất hiện cùng nhau, chẳng tương tác trên mạng xã hội từ đầu năm 2025 đến giờ. Đậu Kiêu không hề góp mặt trong các sự kiện của gia đình nhà vợ, cũng vắng bóng trong tiệc sinh nhật của Hà Siêu Liên. Netizen cũng ghi lại được clip Đậu Kiêu bỏ mặc Hà Siêu Liên ở sân bay, lạnh lùng đi trước trong khi cô lẽo đẽo theo sau.

Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên từng có đám cưới hoành tráng

Từ đó mà có tin đồn hai vợ chồng đang làm thủ tục ly hôn, khi nào hoàn tất sẽ công bố với khán giả. Nếu như người trong cuộc vẫn giữ im lặng thì khán giả bắt đầu khui lại những gì Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên từng kể trước đây. Cô tiểu thư nhà siêu giàu đã nhận xét Đậu Kiêu tìm cách làm quen theo một cách rất cũ kỹ, nhàm chán.

Đậu Kiêu là người chủ động ra làm quen trước

Khi cùng tham dự một sự kiện năm 2019, Đậu Kiêu chủ động ra bắt chuyện với Hà Siêu Liên và nói rằng anh đã từng gặp cô. Khi ấy, Hà Siêu Liên tự nhủ rằng chiêu thả thính này cũ mèm, nhưng Đậu Kiêu đã đưa ra bức ảnh chụp chung của hai người trong quá khứ, khiến Hà Siêu Liên nhận ra cô đã hiểu lầm chàng trai này. Từ đó mà hai người quen nhau, hẹn hò rồi kết hôn.

Hai vợ chồng đang vướng tin đồn chia tay

Đang là nam diễn viên sáng giá, Đậu Kiêu đã rời xa showbiz để toàn tâm toàn ý vun vén tình cảm với cô tiểu thư nhà giàu. Nam diễn viên dốc toàn bộ tài sản để tổ chức hôn lễ xa hoa với Hà Siêu Liên ở đảo Bali. Nhưng nhiều nguồn tin cho rằng hai người không đăng ký kết hôn, Đậu Kiêu không được tham gia vào công việc kinh doanh của nhà vợ, tài sản của Hà Siêu Liên vẫn đứng tên mẹ cô.

Từ đó mà netizen cho rằng nếu ly hôn, Đậu Kiêu sẽ rơi vào thảm cảnh: Tình cảm tan vỡ, tiền bạc không còn, sự nghiệp cũng lùi về vạch xuất phát.