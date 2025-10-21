Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Anh Tú Atus dù hóa phản diện vẫn đẹp trai ngời ngời trong trailer Hoàng Tử Quỷ

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Poster của Hoàng Tử Quỷ hé lộ hình ảnh của Anh Tú Atus trong vai phản diện nhưng netizen vẫn tấm tắc khen ngợi diện mạo của anh.

Trên poster, Anh Tú Atus xuất hiện trong tạo hình Thân Đức - một hoàng tử sống trong cung cấm nhưng vì tin lời Quỷ Xương Cuồng nên quyết định chạy trốn khỏi hoàng cung để thực hiện mưu đồ. Giữa khung cảnh hỗn loạn, nhân vật Thân Đức đang gào thét dữ dội như quỷ dữ, gợi cảm giác về một thế lực tà ác đang trỗi dậy.

d.jpg
Anh Tú Atus hóa quỷ trong poster.

Teaser trailer Hoàng Tử Quỷ hé lộ những thước phim đầu tiên về hành trình của Thân Đức ở làng Hủi - nơi ẩn náu của những người mắc bệnh hủi, được bao quanh bởi núi rừng rộng lớn. Trưởng làng Lỗ Đạt do Lương Thế Thành thủ vai đã giới thiệu Thân Đức là một lang y tài giỏi đến từ kinh thành và có một phương thuốc chữa khỏi bệnh hủi.

Nhưng ngay sau đó, hàng loạt hiện tượng kinh hoàng cứ thế xảy ra trong làng Hủi như người làng bị quỷ ám hay những vụ án mạng không rõ nguyên nhân. Đồng thời, teaser trailer cũng gợi mở xuất thân của Thân Đức thông qua các tình tiết về vị hoàng tử sinh ra từ tà thuật, bị vua cha ruồng bỏ từ lúc lọt lòng cho đến tận khi nổi dậy để tàn sát tất cả.

hoang-tu-quy-3.jpg
Đây là lần đầu Anh Tú Atus đóng phim cổ trang.

Lần đầu tiên vào vai phản diện, Anh Tú Atus có màn thể hiện tinh tế đến từng biểu cảm khi phải che giấu sự hiểm ác dưới lớp vỏ của một lương y hiền hậu, hết lòng cứu chữa người bệnh. Trái ngược với Anh Tú Atus, Lương Thế Thành đại diện cho phe chính diện, luôn toát ra sự chân thành, nồng hậu và ánh mắt cương nghị của một trưởng làng. Nữ chính Hoàng Linh Chi vừa xinh đẹp, dịu dàng vừa có vẻ ma mị, bí ẩn ở một cô đồng.

hoang-tu-quy-1.jpg
hoang-tu-quy-4.jpg
Nghề thầy lang chỉ là vỏ bọc của Hoàng tử Thân Đức.

Kịch bản Hoàng Tử Quỷ lấy cảm hứng từ tiểu thuyết kinh dị Lý Triều Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng, có bối cảnh thời Lý trong lịch sử Việt Nam để dựng nên những giai thoại về ma quỷ, tà thuật, bí ẩn chốn cung đình và nỗi sợ dân gian.

Phim dự kiến ra rạp vào ngày 5/12 tới.

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Anh Tú Atus #Hoàng Tử Quỷ #phim kinh dị #Anh Tú Atus vai phản diện

