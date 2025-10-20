Trở lại sau 12 năm, "Tình Người Duyên Ma" phiên bản mới liệu có còn gây sốt?

HHTO - Tình Người Duyên Ma từng là phim Thái Lan gây sốt phòng vé Việt suốt mùa Hè 2013 và bây giờ, phần tiếp theo liệu có lặp lại được thành công ấy?

Hè 2013, phòng vé Việt chao đảo với bộ phim kinh dị hài hước Tình Người Duyên Ma. Kịch bản lấy cảm hứng về một trong những truyền thuyết dân gian nổi tiếng nhất Thái Lan về nàng ma Nak. Nàng Nak qua đời khi sinh con, trong khi chồng vẫn đang ở ngoài chiến trường. Sau đó, hồn ma của Nak vẫn cứ lẩn khuất đâu đây để chờ chồng về.

Tình Người Duyên Ma từng gây sốt phòng vé.

Tình Người Duyên Ma ghi điểm nhờ “sợ thì ít, hài thì nhiều”, khiến cho khán giả vừa mới hồi hộp căng thẳng lại phì cười vì những miếng hài duyên dáng. Mai Davika cũng trở thành “ma nữ xinh đẹp nhất Thái Lan” từ bộ phim này. Sau 12 năm, Tình Người Duyên Ma 2025 đã đưa nàng ma Nak trở lại nhưng trong bối cảnh hiện đại.

Ma Nak đã trở lại nhưng ở thời hiện đại.

Kịch bản cho Nak “xuyên không” đến 200 năm sau. Lúc này, cô gặp lại chồng mình là Mak, nay đã đầu thai thành một nam diễn viên điển trai. Trớ trêu thay, cả hai cùng đóng chung trong một bộ phim kể lại chính câu chuyện tình bi thương của Nak, nhưng không ai hay biết nàng ma “hàng thật” đang hiện diện giữa họ. Trong vòng 30 ngày, cô phải khiến Mak hiện đại yêu mình mà không dùng đến phép thuật. Nếu thất bại, Nak sẽ đánh mất mọi ký ức về chồng.

Ngay sau khi ra rạp ở Thái Lan, Tình Người Duyên Ma 2025 đã nhận về nhiều lời khen ngợi, đã có 2 tuần dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé nước này. Kết thúc 3 tuần trình chiếu, phim vượt mốc doanh thu 50 triệu baht (hơn 40,6 tỷ đồng) và bắt đầu sinh lời - kết quả khó có thể tưởng tượng được ở những ngày đầu ra mắt.

Nhiều khán giả cũng đặc biệt thích thú khi chứng kiến bộ ba “thánh hài” Mum, Teng và Nong tái xuất sau 15 năm.