Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Bộ ảnh đậm chất tiểu thư của Chương Nhược Nam, xứng danh "tình đầu quốc dân"

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Quả thực “tình đầu quốc dân” Chương Nhược Nam chưa bao giờ làm khán giả xứ Trung thất vọng về nhan sắc. Bộ ảnh mới lại càng chứng tỏ nhan sắc của Chương Nhược Nam ngày càng thăng hạng.

chuong-nhuoc-nam-15.jpg
chuong-nhuoc-nam-16.jpg

Mới đây, Chương Nhược Nam thực hiện bộ ảnh quảng cáo cho thương hiệu đồng hồ cao cấp. Nhưng mọi sự chú ý của khán giả đều dồn về khí chất tiểu thư cổ điển đầy đài các của cô.

chuong-nhuoc-nam-12.jpg
chuong-nhuoc-nam-11.jpg

Trên phim, Chương Nhược Nam thường đóng vai cô gái có hoàn cảnh bình thường, ăn mặc giản dị, thậm chí còn chẳng trang điểm. Nên netizen lại càng bất ngờ khi thấy nữ diễn viên nhìn sang chảnh hết mức trong tạo hình tiểu thư.

chuong-nhuoc-nam-9.jpg
chuong-nhuoc-nam-10.jpg
chuong-nhuoc-nam-2.jpg
chuong-nhuoc-nam-7.jpg

Chương Nhược Nam mặc bộ váy màu xanh nhạt có điểm nhấn ở phần eo rất độc đáo, kết hợp với áo choàng lửng đậm chất quý tộc. Tóc tết búi cao đi kèm mũ rộng vành là đủ để nữ diễn viên chính phim Khó Dỗ Dành biến hình thành tiểu thư những năm 1900 trong các cuốn truyện ngôn tình.

chuong-nhuoc-nam-17.jpg
chuong-nhuoc-nam-14.jpg

Netizen không ngừng xuýt xoa trước nhan sắc yêu kiều, biểu cảm lạnh lùng kiêu sa của cô bên hai chú ngựa. Trước đây, Chương Nhược Nam vẫn được gọi là “tình đầu quốc dân” nhưng bây giờ, cô cũng xứng danh là mỹ nhân cổ điển của phim Hoa ngữ.

545056144-676785928778420-7515733959771104062-n.jpg

Nhưng Chương Nhược Nam lại rất có duyên với những nhân vật có hoàn cảnh khó khăn, chẳng có điều kiện chăm chút cho diện mạo. Như bây giờ, cô đang quay phim Đông Qua Xuân Tới, lấy bối cảnh Bắc Kinh những năm 1990. Rất nhiều người trẻ từ các vùng quê nghèo đã tìm đến thủ đô để tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp, gặt hái thành công và đổi đời.

557747591-700595443064135-3663377015804267382-n.jpg
558153267-700595409730805-2576569609301296699-n.jpg

Tuy nhiên, ước mơ đẹp đẽ bao nhiêu thì hiện thực lại tàn khốc bấy nhiêu. Mỗi người trong số họ đều đối mặt với vô số biến cố, có người bỏ cuộc, có người vẫn cố gắng vươn lên. Và vai diễn của Chương Nhược Nam là cô ca sĩ Trang Trang phải mưu sinh ở các sân khấu nhỏ và không ngừng ao ước sẽ có ngày bước lên sân khấu lớn, được nhiều người biết tới.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Chương Nhược Nam #Chương Nhược Nam nhan sắc #Chương Nhược Nam xinh đẹp #Chương Nhược Nam phim mới #tình đầu quốc dân

Xem thêm

Cùng chuyên mục