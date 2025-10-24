Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Không phải Lưu Diệc Phi hay Dương Mịch, đây mới là "nàng tiên hoa" của C-Biz

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trong đêm hội Vogue Thịnh Điển năm nay, giữa cả rừng sao nữ đình đám thì Âu Dương Na Na đã bất ngờ gây sốt nhờ tạo hình siêu ngọt ngào, vừa đúng chủ đề vừa xinh đẹp lộng lẫy.

vogue-6.jpg
vogue-7.jpg
vogue-8.jpg
vogue-9.jpg

Cuối năm là thời điểm showbiz Hoa ngữ rộn ràng với hàng loạt sự kiện và lễ trao giải. Mới đây, đêm hội Vogue Thịnh Điển 2025 đã được tổ chức với dàn khách mời toàn sao hạng A đình đám, xứng danh sự kiện thời trang danh giá nhất showbiz Hoa ngữ.

vogue-17.jpg
vogue-20.jpg

Đêm hội năm nay có chủ đề Trăm Hoa Đua Nở nên phần lớn dàn sao nữ đều chọn trang phục có chi tiết hoa. Nếu như Thích Vy mặc váy gắn hàng trăm bông hoa tươi thì Lưu Diệc Phi lại lộng lẫy với bộ váy đính kết tinh xảo. Nhưng cho dù Lưu Diệc Phi, Dương Mịch được xem là tâm điểm của sự kiện thì màn xuất hiện của Âu Dương Na Na mới gây trầm trồ nhiều nhất.

vogue-14.jpg
vogue-21.jpg
vogue-22.jpg
vogue-23.jpg

Ngay từ trước khi sự kiện diễn ra, phòng làm việc của Âu Dương Na Na đã tung loạt ảnh khoe tạo hình ngọt ngào, đáng yêu như nàng tiên hoa. Nếu như đa số nghệ sĩ sẽ chụp ảnh tĩnh trong studio thì Âu Dương Na Na bước vào một khu rừng xanh mướt phủ đầy hoa. Cô thay tới ba trang phục khác nhau nhưng được khen nhiều nhất là bộ váy lụa màu xanh bạc hà kết hợp áo choàng mềm mại.

vogue-16.jpg

Loạt ảnh Âu Dương Na Na tay cầm bó hoa đồng nội và chạy qua khu vườn đã khiến netizen xuýt xoa vì quá đẹp, nhìn thơ mộng trong trẻo như một bức tranh cổ điển. Bộ váy lụa tung bay theo bước chân của cô, màu ảnh được chỉnh mờ ảo càng khiến Âu Dương Na Na chẳng khác gì nàng tiên hoa bay bổng trong khu vườn cổ tích.

Đến khi bước ra thảm đỏ Vogue, Âu Dương Na Na đã tiếp tục để chân trần chạy tung tăng trên sân khấu, vừa chạy vừa có những cú quay người đầy lãng mạn. Khoảnh khắc tà váy bay bổng theo từng bước chân của Na Na, gương mặt cô bừng sáng rạng rỡ dưới ánh đèn khiến netizen tấm tắc công nhận đây chính là nữ thần của đêm hội.

qc.jpg
#Âu Dương Na Na #Vogue Thịnh Điển 2025 #Nàng tiên hoa #Dương Mịch #Lưu Diệc Phi

