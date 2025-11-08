Ám Hà Truyện: Phải chăng Cung Tuấn chỉ hợp đóng phim đam mỹ như Sơn Hà Lệnh?

HHTO - Ám Hà Truyện lại ghi dấu một tác phẩm không thành công nữa của Cung Tuấn, khiến nhiều người cho rằng anh chỉ có duyên với phim đam mỹ mà thôi.

So với các phim cổ trang lên sóng trong tháng 10 vừa rồi, Ám Hà Truyện có thành tích không đến nỗi nào. Thậm chí khi mới mở điểm Douban, phim còn nhận được điểm số 7.1 cho thấy khán giả đánh giá phim rất ổn. Tuy nhiên càng về sau, sức hút của Ám Hà Truyện càng giảm xuống và gây ảnh hưởng đến danh tiếng của dàn diễn viên.

Cung Tuấn trong phim Ám Hà Truyện

Cung Tuấn đóng nam chính Tô Mộ Vũ, được khen là diễn xuất tiến bộ nhưng lại có nhược điểm là khuôn miệng khi nói chuyện không được tự nhiên, đài từ cũng không truyền cảm. Thời gian qua, Cung Tuấn đã rất chăm chỉ thử sức với nhiều thể loại phim khác nhau, từ cổ trang đến hiện đại, từ phim ngôn tình đến phim võ hiệp, vai nam thứ hay nam chính cũng đã trải qua, làm đại nam chủ hoặc làm nền cho nữ chính cũng có. Nhưng tất cả những dự án ấy như Tuyệt Sắc Thiên Kim, Hoa Viên Ngủ Say, Vừa Lúc Em Tỏa Sáng, An Lạc Truyện, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương… đều không có lượng người xem đột phá, chất lượng phim chỉ ở mức trung bình.

Những phim gần đây của Cung Tuấn đều có thành tích trung bình

Và nhìn đi nhìn lại, netizen phát hiện bộ phim thành công nhất của Cung Tuấn vẫn là Sơn Hà Lệnh mà anh đóng cùng Trương Triết Hạn, cũng là tác phẩm giúp Cung Tuấn nổi tiếng. Sơn Hà Lệnh từng thành công rực rỡ với lượng view mỗi tập lên đến xấp xỉ 33 triệu, tương tác giữa hai nam diễn viên cũng cực ổn. Thậm chí netizen vẫn cảm nhận rằng Cung Tuấn diễn đôi với Trương Triết Hạn còn ngọt hơn với các bạn diễn nữ, kể cả người kém tuổi hay hơn tuổi.

Phim thành công nhất của Cung Tuấn vẫn là Sơn Hà Lệnh

Từ đó mà khán giả nhận thấy Cung Tuấn có duyên với dòng phim nam chủ hoặc phim đam mỹ cải biên hơn. Nhưng hiện giờ, thể loại phim này đang hạn chế sản xuất, nên Cung Tuấn vẫn cần tìm cho mình một kịch bản hấp dẫn, một vai diễn ấn tượng để chứng tỏ mình có thể tạo được thành công khác ngoài Sơn Hà Lệnh.