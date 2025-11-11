Lại thêm một phim cổ trang chưa chốt diễn viên mà khán giả đã tranh cãi gay gắt

Nguyệt Đô Hoa Lạc bắt đầu có kế hoạch làm phim từ năm 2023 nhưng đến giờ vẫn chưa thấy rục rịch sản xuất. Trong khi đó, tin đồn về diễn viên thì xuất hiện liên tục và dù ai được nhắc tên thì cũng gây ra tranh cãi gay gắt.

Nguyệt Đô Hoa Lạc đã rục rịch được hai năm vẫn chưa bấm máy

Cách đây vài tháng, chỉ vừa có tin Dương Dương được chọn vào vai nam chính của Nguyệt Đô Hoa Lạc thì fan của nam diễn viên đã lên tiếng phản đối. Lý do vì dòng phim tiên hiệp không còn ăn khách, bản thân nội dung Nguyệt Đô Hoa Lạc cũng rất cũ kỹ nhàm chán giống như các phim cùng thể loại khác nên rất khó để thu hút người xem. Nam chính là một vị thần tối cao lạnh lùng, băng giá bỗng dưng lại rung động với một cô công chúa xinh đẹp dễ thương ở hạ giới. Từ đó mà hai người trải qua chuyện tình cảm đầy gian nan trắc trở khi một bên là thần, một bên là người.

Đinh Vũ Hề, Lý Lan Địch là hai cái tên mới nhất được cho là sẽ đóng phim này

Thêm vào đó, nữ chính được cho là Trương Tịnh Nghi cũng khiến fan Dương Dương không ưng ý. Mới đây, mạng xã hội lại có tin Lý Lan Địch, Đinh Vũ Hề sẽ tham gia dự án này. Vậy là fan của Lý Lan Địch đã ồ ạt lên tiếng yêu cầu Đinh Vũ Hề không nên nhận vai, lý do vì anh không có phim nào thành công, người hâm mộ cũng ít ỏi và sẽ gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng Lý Lan Địch nếu hai người đóng chung.

Fan của hai bên đang tranh cãi gay gắt

Ngược lại, fan Đinh Vũ Hề cũng cho rằng Lý Lan Địch không ưng bạn diễn thì có thể tự rút lui khỏi dự án này. Thậm chí fan Đinh Vũ Hề còn yêu cầu nhà sản xuất phải đảm bảo vai diễn của anh xuất hiện nhiều nhất, có tạo hình nổi bật nhất để đảm bảo là “nhất phiên” chứ không chấp nhận Đinh Vũ Hề có vai trò ngang bằng Lý Lan Địch.