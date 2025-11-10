Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Đào Hiền đụng hàng trang phục khi dự đám cưới

HHTO - Diện đồ đụng hàng với người khác đã ngại, lại còn trong cùng một sự kiện thì càng không ai muốn gặp.

Đúng như dự đoán, tiệc mừng đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà ở Hà Nội vào tối 9/11 đã quy tụ rất nhiều người đẹp đình đám tới chung vui. Hoa hậu Lương Thùy Linh vốn có tình chị em thân thiết với Đỗ Thị Hà nên đã có mặt từ rất sớm.

Trên trang cá nhân, Lương Thùy Linh đã nhanh chóng đăng tải ảnh chụp chung với vợ chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà thay cho lời chúc mừng hạnh phúc. Tuy nhiên, trong bức ảnh mà cô chọn thì chú rể Viết Vương lại đang nhắm mắt. Chính vì thế mà nhiều người đã lên tiếng nhắc nhở Lương Thùy Linh chưa kiểm tra ảnh kỹ lưỡng trước khi đăng lên, và sau đó nàng hậu đã thả thêm một tấm ảnh “đẹp đồng đều” ở phần bình luận.

Tuy nhiên, vẫn có người khuyên Lương Thùy Linh hãy gỡ bỏ bức ảnh chú rể nhắm mắt để thay bằng ảnh khác, bởi không phải ai cũng vào xem phần bình luận để biết cô đã “đền bù”. Vẫn biết rằng “Facebook ai người đó đẹp” nhưng netizen cho rằng Lương Thùy Linh nên cẩn thận hơn khi đăng ảnh chụp ở đám cưới người khác, bởi cô dâu chú rể nào cũng muốn mình thật hoàn hảo trong ngày đặc biệt này

Chưa hết, Lương Thùy Linh diện bộ váy màu be rất thanh lịch, sang trọng tới đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Đây là một thiết kế của local brand có tiếng và ai cũng khen Miss World Vietnam 2019 có gu ăn mặc.

Nhưng chẳng ngờ Á hậu Đào Hiền cũng mặc trang phục giống hệt như Lương Thùy Linh. Từ kiểu dáng đến màu sắc, thậm chí kiểu tóc của hai người đẹp cũng hao hao nhau khi chọn tóc búi cao và thả hai lọn tóc mai mềm mại.

Trong bức ảnh chụp dàn Hoa - Á hậu mà Đoàn Thiên Ân đăng tải, netizen đã phát hiện sự trùng hợp của hai người đẹp. Dù Lương Thùy Linh và Đào Hiền đã tách nhau ra, mỗi người ngồi một đầu nhưng khán giả vẫn dễ dàng nhận ra hai bộ váy đụng hàng.