Miss Universe 2025: Hai ngày liền, Hoa hậu Hương Giang diện cùng một phong cách?

HHTO - Cách Hoa hậu Hương Giang chọn trang phục khiến không ít người ngỡ cô mặc một chiếc áo trong hai ngày liền.

Hoa hậu Hương Giang vẫn giữ phong độ rất tốt suốt những ngày qua. Lúc nào xuất hiện cô cũng có thần thái rạng rỡ, tự tin năng động giữa các thí sinh khác. Gu thời trang của đại diện Việt Nam cũng ổn định với những set đồ đơn sắc, tối giản mà sang trọng, thanh lịch và quan trọng là phù hợp với bối cảnh.

Như trong một hoạt động gần đây, Hương Giang đã chọn kết hợp áo sơ mi trắng với quần tây màu đỏ sẫm, vừa đủ năng động gọn gàng cho chuyến bay từ Bangkok đi Phuket mà vẫn nổi bật bên cạnh dàn người đẹp váy áo xúng xính.

Tuy nhiên, nhiều netizen cho rằng bộ đồ này khá giống với trang phục mà Hương Giang vừa mặc vào ngày trước đó. Cả hai set đồ đều có áo sơ mi lụa trắng dài tay, cổ to bản mang lại vẻ quyền lực cho người mặc.

Dù trong buổi chụp ảnh, Hương Giang mặc đầm lụa trắng dáng sơ mi còn ngày bay đi Phuket là quần tây phối với áo sơ mi, nhưng nếu không quan sát kỹ, có người còn nhầm tưởng Hương Giang mặc lại đồ cũ, một chiếc áo diện hai ngày liền.

Cư dân mạng cho rằng trong một cuộc thi nhan sắc, nơi các thí sinh luôn cố gắng đầu tư mạnh nhất cho ngoại hình, mỗi hoạt động lại có trang phục đa dạng khác biệt thì Hương Giang không nên mặc cùng style trong hai ngày liên tiếp. Cũng chọn áo sơ mi nhưng nếu khác màu thì sẽ ổn hơn.

Tuy nhiên, đại diện Việt Nam vẫn ghi điểm nhờ trang phục phù hợp vóc dáng, thời thượng sang trọng. Chưa kể Hương Giang luôn tích cực giúp đỡ, hỗ trợ các thí sinh khác cũng là cách gây ấn tượng tốt với ban giám khảo.