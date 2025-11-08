Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Miss Universe 2025: Hai ngày liền, Hoa hậu Hương Giang diện cùng một phong cách?

Linh Nhi - Ảnh: FBNV

HHTO - Cách Hoa hậu Hương Giang chọn trang phục khiến không ít người ngỡ cô mặc một chiếc áo trong hai ngày liền.

huong-giang-6.jpg

Hoa hậu Hương Giang vẫn giữ phong độ rất tốt suốt những ngày qua. Lúc nào xuất hiện cô cũng có thần thái rạng rỡ, tự tin năng động giữa các thí sinh khác. Gu thời trang của đại diện Việt Nam cũng ổn định với những set đồ đơn sắc, tối giản mà sang trọng, thanh lịch và quan trọng là phù hợp với bối cảnh.

huong-giang-4.jpg
huong-giang-7.jpg

Như trong một hoạt động gần đây, Hương Giang đã chọn kết hợp áo sơ mi trắng với quần tây màu đỏ sẫm, vừa đủ năng động gọn gàng cho chuyến bay từ Bangkok đi Phuket mà vẫn nổi bật bên cạnh dàn người đẹp váy áo xúng xính.

huong-giang-3.jpg

Tuy nhiên, nhiều netizen cho rằng bộ đồ này khá giống với trang phục mà Hương Giang vừa mặc vào ngày trước đó. Cả hai set đồ đều có áo sơ mi lụa trắng dài tay, cổ to bản mang lại vẻ quyền lực cho người mặc.

huong-giang-2.jpg
huong-giang-9.jpg

Dù trong buổi chụp ảnh, Hương Giang mặc đầm lụa trắng dáng sơ mi còn ngày bay đi Phuket là quần tây phối với áo sơ mi, nhưng nếu không quan sát kỹ, có người còn nhầm tưởng Hương Giang mặc lại đồ cũ, một chiếc áo diện hai ngày liền.

huong-giang-12.jpg

Cư dân mạng cho rằng trong một cuộc thi nhan sắc, nơi các thí sinh luôn cố gắng đầu tư mạnh nhất cho ngoại hình, mỗi hoạt động lại có trang phục đa dạng khác biệt thì Hương Giang không nên mặc cùng style trong hai ngày liên tiếp. Cũng chọn áo sơ mi nhưng nếu khác màu thì sẽ ổn hơn.

huong-giang-10-6540.jpg

Tuy nhiên, đại diện Việt Nam vẫn ghi điểm nhờ trang phục phù hợp vóc dáng, thời thượng sang trọng. Chưa kể Hương Giang luôn tích cực giúp đỡ, hỗ trợ các thí sinh khác cũng là cách gây ấn tượng tốt với ban giám khảo.

qc.jpg
Linh Nhi - Ảnh: FBNV
#Hương Giang #Miss Universe 2024 #Hoa hậu Hương Giang #Hương Giang trang phục

