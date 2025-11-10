Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Doãn Quốc Đam, Phương Oanh gặp "kiếp nạn" quay xấu

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Không ít khán giả thắc mắc tại sao cứ đến phân đoạn trong nhà tắm là ê-kíp Gió Ngang Khoảng Trời Xanh lại có những góc quay gây tranh cãi dữ dội.

Trong tập mới Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Phương Oanh đã có những cảnh diễn hay bùng nổ khi nhân vật Mỹ Anh của cô bắt đầu tìm thấy manh mối Đăng và Linh có quan hệ mờ ám, từ đó ra tay sắp xếp để hai người kia bị camera ghi lại được cảnh tình cảm.

gio-ngang-4.jpg
Mỹ Anh có màn đối chất cực đỉnh với Linh.

Nếu như khán giả cực ấn tượng với phân đoạn Mỹ Anh đối diện với Linh và bình tĩnh chất vấn thì sau đó, mọi người lại thở dài xem cảnh Mỹ Anh bật khóc vì đau khổ, tuyệt vọng khi phát hiện chuyện chồng phản bội. Đây lẽ ra là điểm nhấn của phim, khi Mỹ Anh sau khi gồng mình lên cố tỏ ra cứng cỏi, cố giấu nỗi đau vào trong thì cuối cùng cũng vỡ vụn, chỉ biết ôm lấy chính mình và khóc trong cô đơn.

gio-ngang-2.jpg
Cô khóc nghẹn khi biết được sự thật.

Phương Oanh diễn rất hay, chi tiết rất đắt giá nhưng góc quay lại phá hỏng tất cả. Ê-kíp đã chọn góc quay từ dưới hất lên hoặc từ trên quay xuống, vừa khiến Phương Oanh nhìn kém xinh hơn bình thường, vừa khó để người xem cảm nhận được nỗi đau của nhân vật. Nhiều người cho rằng nếu có được góc quay ngang mặt thì đoạn này sẽ còn ấn tượng hơn nữa.

gio-ngang-1.gif
Những góc quay khó hiểu trong cảnh này.

Nhìn Phương Oanh bị dìm hàng nhan sắc trong cảnh quay nhiều cảm xúc mà mọi người còn nhớ đến kiếp nạn của Doãn Quốc Đam trong phim này. Nam diễn viên cũng có một cảnh dằn vặt bản thân trong nhà tắm sau khi làm việc sai trái. Diễn xuất của Doãn Quốc Đam vẫn ổn khi thể hiện được rõ nội tâm dằn vặt, nhưng góc quay chưa đẹp đã khiến nam diễn viên trở thành đề tài tranh cãi của khán giả.

gio-ngang-1.jpg
Doãn Quốc Đam cũng bị chê trong cảnh quay ở nhà tắm.

Có lẽ vì không gian trong phòng tắm quá hẹp, đoàn làm phim không thể thoải mái chọn góc quay như các bối cảnh khác nên đành phải chấp nhận những cảnh quay chưa được ưng ý.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Gió Ngang Khoảng Trời Xanh #Phương Oanh #Doãn Quốc Đam #Phương Oanh cảnh quay xấu

