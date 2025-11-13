Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thay 4 bộ váy cưới nhưng Hoa hậu Đỗ Thị Hà chỉ đi một đôi giày bệt cực xinh

Hải Phong - Ảnh: FBNV

HHTO - Netizen đã nhanh chóng để ý đến đôi giày bệt mà Hoa hậu Đỗ Thị Hà chọn trong tiệc cưới ở Hà Nội, và hóa ra mẫu giày này cũng được một Hoa hậu Việt Nam khác dùng làm giày cưới.

do-thi-ha-4.jpg
do-thi-ha-6.jpg

Từ khi hẹn hò với thiếu gia Viết Vương, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã thường xuyên dùng giày bệt. Cô có bộ sưu tập giày bệt nhiều kiểu dáng, màu sắc và sử dụng trong cả ngày thường tới các chuyến du lịch.

do-thi-ha-8.jpg
do-thi-ha-18.jpg

Trong lễ ăn hỏi và đón dâu ở quê nhà Thanh Hóa, Đỗ Thị Hà chọn một đôi giày bệt màu trắng ngà có phần quai đính ngọc trai đầy sang trọng, nữ tính. Trước đó, nàng hậu đã từng mang mẫu giày này sang châu Âu để chụp ảnh cưới.

577423627-1417443946416809-1365072829623165282-n.jpg
580551706-1418962869598250-6039535885244586784-n.jpg

Đến tiệc cưới tổ chức ở Hà Nội, Hoa hậu Đỗ Thị Hà thay đổi tới 4 bộ váy cưới với kiểu dáng đa dạng, từ váy ngắn đến váy đuôi cá, rồi váy công chúa bồng bềnh. Nhưng nàng hậu chỉ “chung thủy” với một đôi giày bệt lấp lánh rất bắt mắt.

do-thi-ha-5.jpg
do-thi-ha-15.jpg

Đôi giày có phần đế siêu mỏng, giúp nàng hậu đẹp đôi hơn khi đứng bên chồng. Màu vàng kim cùng các viên đá lấp lánh vô cùng nổi bật, nhất là khi Hoa hậu Đỗ Hà kết hợp với váy ngắn ở cuối tiệc cưới.

do-thi-ha-6.jpg
do-thi-ha-7.jpg

Đây là một thiết kế đến từ thương hiệu xa xỉ Christian Louboutin và có giá khoảng 33 triệu đồng. Kiểu dáng mũi nhọn giúp đôi chân nhìn thon nhỏ, tôn dáng.

do-thi-ha-11.jpg
do-thi-ha-12.jpg

Trước Đỗ Thị Hà, một Hoa hậu Việt Nam khác cũng chọn mẫu giày này làm giày cưới. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng chỉ đi duy nhất đôi giày bệt này trong suốt lễ cưới, kết hợp với cả váy dài khi làm lễ trên sân khấu đến khi đổi sang váy ngắn để nhảy múa cùng các khách mời.

do-thi-ha-14.jpg

Và cho đến bây giờ, nàng hậu vẫn thường xuyên sử dụng đôi giày này vì vừa thuận tiện khi đi lại, vừa dễ phối với nhiều loại trang phục khác nhau.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh: FBNV
#Hoa hậu Đỗ Thị Hà #Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh #Đỗ Thị Hà giày bệt #Đỗ Thị Hà váy cưới #Đỗ Thị Hà đám cưới

