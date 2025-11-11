Mừng tuổi mới, “Em xinh" Han Sara chơi lớn mở fan meeting tại hai miền

HHTO - Để đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật đáng nhớ trong năm 2025 và kỷ niệm sinh nhật tròn 25 tuổi, Han Sara quyết định có hai buổi gặp gỡ người hâm mộ ở TP.HCM và Hà Nội để fan miền nào cũng vui.

Nhờ hiệu ứng từ show thực tế Em Xinh Say Hi, Han Sara nhanh chóng được yêu thích nhờ ngoại hình dễ thương, sáng tác được, giọng ca có điểm nhấn, trình diễn cuốn hút. 3 tháng trước, cô phát hành dự án âm nhạc Unfrozen, làm concert cá nhân và tham gia hàng loạt chương trình lớn tại cả hai miền Nam - Bắc. Vào ngày 15/11 và 16/11 tới, nữ ca sĩ sẽ thực hiện hai buổi fan meeting tại TP.HCM và Hà Nội.

Han Sara có năm 2025 đầy bứt phá

“2025 là một năm đáng nhớ với tôi khi những nỗ lực trong nghệ thuật đã được ghi nhận bằng sự yêu thương của khán giả. Mỗi bước đi của tôi thêm phần vững chãi khi có các Lạc Đà (tên cộng đồng fans của nữ ca sĩ) đồng hành ở bên cổ vũ. Sinh nhật năm nay, tôi muốn chia sẻ niềm vui với fans và đây cũng là cơ hội để tôi gửi lời cám ơn đến các Lạc Đà”, Han Sara cho biết.

Cô chuẩn bị tổ chức liền 2 buổi fan meeting

Tuy được tổ chức trong 2 ngày liên tiếp nhưng hai buổi gặp mặt fan có concept hoàn toàn khác biệt. Tại TP.HCM (ngày 15/11), Han Sara sẽ hóa thân thành "cô gái nông trại" với các tiết mục biểu diễn, giao lưu gần gũi với khán giả. Còn tại Hà Nội (ngày 16/11), không gian của sự kiện sẽ là một "vương quốc tuyết" - nơi nữ ca sĩ và fan cùng quây quần trong những khoảnh khắc ấm áp, cảm xúc. Nhiều ngày qua, Han Sara dành rất nhiều tâm huyết xây dựng ý tưởng cùng ê-kíp đồng thời miệt mài tập luyện các tiết mục đặc biệt tặng cho khán giả.

Mỗi buổi fan meeting sẽ có chủ đề riêng biệt

Trước thềm sự kiện, “Em xinh" người Hàn Quốc cũng đón nhận tin vui khi có tên trong đề cử giải thưởng Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc 2026 (Korea Top Brand Awards) cạnh dàn nghệ sĩ Kpop đình đám như G Dragon, Jisoo, Rosé, Jennie… Cô là một trong những ứng viên tại hạng mục “Nữ ca sĩ triển vọng dẫn dắt năm 2026” dành riêng khu vực Việt Nam. Han Sara khẳng định dù giành giải hay không thì cô cũng rất hạnh phúc, coi đây là động lực để tiếp tục sáng tạo thật nhiều ca khúc hay gửi đến khán giả.