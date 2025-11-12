Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trang phục của Hương Giang tại Miss Universe 2025: Không váy ngắn, không xẻ cao?

Linh Nhi - Ảnh: FBNV

HHTO - Nhìn lại loạt trang phục mà Hoa hậu Hương Giang mang đến Miss Universe 2025, khán giả phát hiện cô có gu ăn mặc khác hẳn các nàng hậu Việt từng đi thi nhan sắc quốc tế.

Suốt 10 ngày chinh chiến ở Miss Universe 2025, Hoa hậu Hương Giang chưa có gì khiến netizen thất vọng, nhất là về mặt hình ảnh. Dù lịch trình hoạt động có bận rộn đến mấy, cô luôn xuất hiện với diện mạo chỉn chu nhất, trang điểm làm tóc cẩn thận, trang phục chỉnh tề và rất hợp với bối cảnh.

Có thể thấy nàng hậu luôn chọn váy áo đơn sắc, thiết kế tối giản, hạn chế tối đa những chi tiết rườm rà hay đính kết cầu kỳ. Thế nhưng, Hương Giang vẫn nổi bật nhờ tổng thể hài hòa, từ túi xách đến phụ kiện cài tóc đều rất ăn ý với trang phục. Chưa kể thần thái rạng rỡ cũng giúp đại diện Việt Nam tỏa sáng hơn.

Hương Giang rất chuộng những bộ váy dài với thân trên ôm sát khoe vòng eo thon, phía dưới suông thẳng tạo hiệu ứng kéo dài chân. Vì không có lợi thế chiều cao so với các thí sinh khác, nên các thiết kế này giúp đại diện Việt Nam nhìn cao ráo hơn và che được đôi giày, sandal với chiều cao khủng.

Netizen cũng nhận ra Hương Giang chưa mặc váy ngắn hoặc váy xẻ cao ở Miss Universe 2025. Nàng hậu luôn mặc đồ che kín đôi chân, trong khi các thí sinh khác thường chọn trang phục khoe chân tối đa.

Đây cũng là điểm khác biệt giữa Hương Giang và các người đẹp Việt từng đi thi nhan sắc quốc tế. Các nàng hậu khác rất chuộng váy áo xẻ cao để khoe đôi chân dài, nhưng Hương Giang thì không. Và chẳng cần lộ chân, đại diện Việt Nam vẫn ghi điểm nhờ gu thời trang thanh lịch, sang trọng.

