“Bẫy Tiền” hé lộ cách thức lừa đảo qua điện thoại, xem phim xong cảnh giác hơn

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Dựa vào những gì phim Bẫy Tiền tiết lộ thì xem phim này xong, đảm bảo khán giả sẽ tỉnh táo và cảnh giác hơn với những chiêu lừa đảo qua điện thoại.

Là dự án phim Việt đầu tiên khai thác vấn nạn lừa đảo qua điện thoại, Bẫy Tiền vừa tung ra trailer chính thức. Mở đầu bằng khoảnh khắc Đăng Thức (Liên Bỉnh Phát) bị người yêu chất vấn về các nguồn tiền bí ẩn anh đột ngột có được, đoạn trailer nhanh chóng đưa khán giả bước vào thế giới đen tối của cách thức lừa đảo tinh vi qua điện thoại - nơi người tham gia phải thực hiện những thử thách được đề ra để đổi lấy phần thưởng “nóng” đầy cám dỗ.

Khi độ khó của thử thách ngày một tăng dần cũng là lúc Đăng Thức lún sâu vào vòng xoáy tội lỗi đến mức anh không còn nhận ra bản thân đang đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết.

Với bầu không khí u tối và nhịp phim dồn dập, Bẫy Tiền đẩy khán giả vào chuỗi căng thẳng tột độ khi từng nhiệm vụ trở thành cơn ác mộng thực sự, bủa vây nhân vật chính trong tuyệt vọng. Mỗi tin nhắn, cuộc gọi là một canh bạc sinh tử, nơi tiền thưởng càng lớn thì cái giá phải trả càng đắt - thậm chí là chính mạng sống. Song song đó, phim cũng hé lộ diễn biến cảm xúc đầy bi kịch của Thanh Tâm (Tam Triều Dâng), vợ sắp cưới của Đăng Thức. Bất chấp những dấu hiệu bất thường, cô vẫn chọn ở lại bên Đăng Thức để rồi bất lực nhận ra rằng người đàn ông vừa cầu hôn mình đang dần thay đổi.

bay-tien-1.jpg
bay-tien-11.jpg
Đăng Thức ngày càng lún sâu vào cạm bẫy.

Bẫy Tiền không kể câu chuyện của riêng Đăng Thức mà còn là lời cảnh tỉnh cho khán giả. Cái bẫy luôn bày ra những miếng mồi ngon, và khi đã lỡ đặt chân vào mê cung này thì rất ít người có thể thoát ra. Muốn tránh bẫy, chúng ta chỉ có cách luôn luôn tỉnh táo và phải kiểm soát được lòng tham của chính mình.

