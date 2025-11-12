Gió Ngang Khoảng Trời Xanh sẽ kết thúc khác với bản gốc 30 Chưa Phải Là Hết?

HHTO - Dựa vào những diễn biến trong tập mới nhất của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, khán giả suy đoán một cô gái trong bộ ba sẽ có cái kết khác với bản gốc.

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh là bản Việt hóa của 30 Chưa Phải Là Hết nhưng các biên kịch đã có thay đổi, chỉnh sửa ít nhiều cho phù hợp với tâm lý người Việt. Giờ đây, khi phim đã đi dần đến chặng cuối thì khán giả bắt đầu đoán được những gì sẽ đến trong đoạn kết phim.

Ba người bạn thân có số phận khác biệt

Trong bản gốc, Cố Giai quyết định ly hôn Hoan Sơn khi phát hiện các việc làm sai trái của chồng. Cô chấp nhận làm mẹ đơn thân, gây dựng lại sự nghiệp riêng bằng cách về quê mở nhà máy sản xuất trà. Và Mỹ Anh trong phiên bản Việt có lẽ cũng có lựa chọn giống như Cố Giai, sau ly hôn sẽ tập trung phát triển quán trà mà cô đang sở hữu.

Mỹ Anh dứt khoát ly hôn

Chung Hiểu Cần trong 30 Chưa Phải Là Hết sau mối tình chớp nhoáng với Hồng Hài Nhi đã trở lại với chồng cũ. Và Trúc Lam dù chủ động đòi chia tay Toàn, nhưng vẫn rất quan tâm đến anh, vẫn tìm đủ cách để liên lạc với Toàn. Từ đó mà ai cũng hiểu Trúc Lam vẫn dành nhiều tình cảm cho chồng cũ, nên ngày hai người tái hợp cũng không còn xa.

Trúc Lam vẫn rất nhớ chồng cũ

Trong bộ ba người bạn thân, chỉ mình Kim Ngân sẽ có cái kết khác với bản gốc. Sau cú sốc bị lừa gạt chuyện tình cảm, Mạn Ni chọn tiếp tục sống độc thân, tập trung vào công việc thì Kim Ngân của bản Việt lại may mắn hơn. Cô đang có mối tình rất dễ thương với “anh Dũng con bác Bơ”. Tuy hai người đang ở giai đoạn mập mờ nhưng qua những dòng tin nhắn, qua nụ cười của Kim Ngân dành cho Dũng thì ai cũng hiểu hai người chắc chắn sẽ thành đôi.