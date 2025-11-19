Hàn Quốc remake “Chúng Ta Của Sau Này”, netizen Hàn lắc đầu chê nam chính

HHTO - Bộ phim từng lấy đi bao nước mắt của khán giả châu Á “Chúng Ta Của Sau Này” (Us and Them) sắp có phiên bản Hàn Quốc. Nhưng nam chính của bản Hàn bị chính khán giả xứ Kim chi chê không tiếc lời.

Gần đây, thông tin và một số hình ảnh đầu tiên của Once We Were Us - phiên bản remake của Hàn Quốc từ phim điện ảnh nổi tiếng Trung Quốc Chúng Ta Của Sau Này (Us and Them) - sau khi được hé lộ đã gây xôn xao, bàn tán. Trong đó chủ yếu là bàn luận về độ hợp vai cũng như tương xứng của bộ đôi diễn viên chính trong bản phim Hàn, và so sánh nó với bản gốc của Trung Quốc.

Được biết, nam diễn viên chính của Chúng Ta Của Sau Này bản Hàn là Koo Kyo Hwan (D.P., Kill Boksoon), anh sẽ đóng vai của Tỉnh Bách Nhiên - người đóng vai nam chính của bản phim gốc. Còn nữ diễn viên chính của bản Hàn là Moon Ga Young (True Beauty, My Dearest Nemesis), cô thể hiện nhân vật của Châu Đông Vũ trong bản gốc.

Trong sự nghiệp cá nhân riêng lẻ, Koo Kyo Hwan và Moon Ga Young đều được đánh giá là thành công. Diễn xuất của Moon Ga Young không quá xuất sắc nhưng dễ xem, dễ chịu, đặc biệt cô được khen bởi nhan sắc thăng hạng theo thời gian. Về phần Koo Kyo Hwan, anh không có lợi thế ngoại hình nhưng diễn xuất lại ấn tượng, có chiều sâu.

Tuy nhiên, sự kết hợp giữa Koo Kyo Hwan và Moon Ga Young trong Chúng Ta Của Sau Này bản Hàn lại không nhận được sự ủng hộ, nhiều netizen nhận xét họ là “đôi đũa lệch”. Ngay từ lúc thông tin diễn viên của phim này chỉ mới dừng ở mức tin đồn, nhiều khán giả đã nhận xét sự kết hợp này là không phù hợp. Giờ đây, khi một số hình ảnh được hé lộ, các bình luận bày tỏ thất vọng lại càng nhiều hơn.

Có thể thấy giữa Koo Kyo Hwan (1982) và Moon Ga Young (1996) có khoảng cách tuổi tác lớn - những 14 tuổi, trong khi Tỉnh Bách Nhiên (1989) và Châu Đông Vũ (1992) không lệch tuổi nhiều đến như vậy. Một số netizen Hàn nhận xét Koo Kyo Hwan với Moon Ga Young trông không giống “cùng tuổi”, thanh niên “cùng thế hệ”: “Nam chính trông như chú nữ chính vậy?”, “Nữ chính quá xinh để ghép đôi với một ông chú”, “Trông họ có xêm xêm tuổi nhau đâu?”...

Khoảng cách tuổi tác giữa Koo Kyo Hwan và Moon Ga Young không những khiến họ trông không đẹp đôi trên màn ảnh mà còn khiến họ không hợp với nhân vật trong phim - nếu bản Hàn bám sát bản phim gốc. Trong Chúng Ta Của Sau Này bản gốc, hai nhân vật chính đều là những thanh niên từ quê lên phố. Họ yêu nhau, đồng hành trong những năm tháng tuổi trẻ thiếu vật chất nhưng thừa nhiệt huyết. Nhưng netizen Hàn nhận xét Koo Kyo Hwan trông như một người đã lăn lộn gió sương với cuộc đời đủ lâu, còn Moon Ga Young thì vừa chỉ mới bước vào đời mà thôi.

Chúng Ta Của Sau Này bản gốc.

Netizen Hàn để lại bình luận trên MXH: “Trông nam chính như đã đến cuối tuổi 30, còn nữ chính vừa mới tốt nghiệp vậy”, “Tôi thích cả hai với tư cách diễn viên riêng lẻ, nhưng với phim này họ nên chọn bộ đôi diễn viên xêm xêm tuổi nhau thì mới hợp”, “Sao lại chọn diễn viên mất cân bằng thế này nhỉ?”, “Cả hai đều làm tôi thấy chán phim, chả muốn xem”...

Chúng Ta Của Sau Này phiên bản Hàn Quốc dự kiến công chiếu ở Hàn vào 31/12/2025.