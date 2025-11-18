Dear X: Kết cục nam phụ minh tinh In Kang báo trước từ tập 1, Ah Jin ác cỡ nào?

HHTO - Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung) lợi dụng triệt để Heo In Kang (Hwang In Yeop), kể cả khi đã gieo vào đời anh những khổ đau tận cùng.

*Lưu ý bài viết có tiết lộ trước nội dung dựa theo truyện tranh gốc

Theo 6 tập đã phát sóng của Dear X (X thân mến), Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung) đã thành công có được trái tim của Heo In Kang (Hwang In Yeop). Từ chuyện tình cảm với anh, cô có được sự yêu mến và tài nguyên vượt bậc trong giới giải trí. Ah Jin từng nói với Yoon Jun Seo (Kim Young Dae) sẽ chỉ hẹn hò trong 1 năm nhưng màn hóa thân của cô chân thực đến mức khiến anh "phát run", vừa lo vừa ghen tuông sợ cô đã thực sự phải lòng In Kang.

Teaser Dear X tập 7 - 8 hé lộ nhiều phân cảnh ngọt như mật của Heo In Kang và Baek Ah Jin. Cô trở thành tri kỷ, tốt với anh, quan tâm hết mực đến bà nội của anh khiến chàng minh tinh ngày một si mê. Đoạn nhá hàng cho thấy Choi Jeong Ho (Kim Ji Hoon) - người "thế tội" giết cha cho Ah Jin ra tù, trở thành mối lo ngại của cô.

Teaser có cảnh Ah Jin đứng ở trên bậc thềm trong khi bên dưới thang là bà của In Kang và hai "cốt" Jun Seo - Jae Oh (Kim Do Hoon). Cô đã đẩy bà xuống? Khả năng cao là không. Vì trong trailer, có một đoạn nhỏ Ah Jin (mặc trang phục y hệt) đã cố với tay theo ai đó bị trượt chân ngã. Kết hợp các dữ kiện này, có thể chắc chắn người đó là bà nội, có thể bà đã phát hiện ra chuyện gì về Ah Jin nên bị sốc mà trượt ngã.

Ở truyện gốc của Dear X, bà qua đời sau cú ngã. Khi Heo In Kang vẫn chưa thoát được trống trải khi mất đi bà nội thì Baek Ah Jin yêu cầu chia tay, nói rằng cô chỉ lợi dụng anh suốt thời gian qua mà không hề yêu anh. In Kang hoàn toàn suy sụp. Bà nội - người cho anh hơi ấm, là chỗ dựa sau khi bố mẹ anh qua đời đã đột ngột rời bỏ anh. Baek Ah Jin - người anh coi là tia sáng cứu rỗi anh khỏi chuỗi ngày tự dằn vặt, là tình yêu đích thực, thuần khiết hóa ra chỉ là giả dối.

Bệnh trầm cảm của anh tái phát. Trong lúc này, một đoạn video quay lén bị rò rỉ khiến dư luận tưởng rằng Heo In Kang bạo hành Baek Ah Jin. Anh muốn giải nghệ. Nhưng đau khổ dồn dập lại thêm búa rìu dư luận khiến In Kang hoàn toàn tuyệt vọng. Anh treo cổ tự sát. Còn Baek Ah Jin, cô lợi dụng đoạn video kia mà có được sự thương hại, chở che của công chúng, danh tiếng ngày một bay cao.

Gần như chắc chắn bản truyền hình Dear X sẽ không thay đổi kết cục của Heo In Kang. Teaser đã có đoạn bà mất, chia tay và ngay từ tập 1, phần dẫn đã báo trước cái chết của nam phụ minh tinh: "Cô ta chưa bao giờ trực tiếp ra tay nhưng đã gây ra cái chết của hai người họ Baek và Heo". Baek là bố cô - Baek Seon Gyu và Heo chính là Heo In Kang.

Dù không phải thủ phạm nhưng sự ra đi của In Kang là tấm gương phản chiếu rõ ràng cho sự vô cảm, lãnh đạm của Baek Ah Jin - một ác quỷ khát khao quyền lực, sẵn sàng biến bất cứ ai trở thành công cụ, bàn đạp của mình mà không cần quan tâm đến cảm xúc, kết cục của họ khi hết giá trị.

Diễn biến cụ thể sẽ được hé lộ trong Dear X tập 7 và 8 sẽ lên sóng vào ngày 20/11.