Triệu Lộ Tư tạo trào lưu cài ảnh đại diện "xả xui" sau 2 lần vượt "đại nạn"

HHTO - Đầu năm gặp sóng gió, đến cuối năm, Triệu Lộ Tư liên tục đón tin vui cùng bước tiến mới trong sự nghiệp. Dân mạng đã "xin vía" từ nữ diễn viên bằng cách thay đổi ảnh đại diện "xả xui" giống cô.

Năm 2025, Triệu Lộ Tư trải qua 2 "đại nạn" là đợt điều trị bệnh nặng và đấu tố quyền lợi với công ty quản lý cũ - Galaxy Cool Entertainment. Nữ diễn viên phải mất thời gian dài phục hồi chức năng (nói chuyện, cầm nắm, đi lại) từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay. Cô dần bình phục, tham gia sự kiện, quay chương trình thực tế chữa lành sau khi vượt qua bệnh tật. Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư lại đối mặt với làn sóng chỉ trích vì netizen cho rằng cô đem bệnh tình ra để "kiếm fame".

Đến tháng 8/2025, Triệu Lộ Tư trực tiếp đăng bài, livestream tố công ty Galaxy Cool Entertainment đối xử bất công, lợi dụng danh tiếng của cô để kiếm tài nguyên nhưng chặn đường phát triển của cô, sếp cũ bạo hành... Lùm xùm kéo theo nhiều tin đồn bất lợi khác như việc cô bị nghi làm giả chứng nhận "Đại sứ hỗ trợ nông nghiệp", tuy nhiên, tranh cãi qua nhanh khi phía cơ quan chức năng đã xác nhận giấy chứng nhận là thật.

Thời điểm tranh chấp với công ty nổ ra, Triệu Lộ Tư đã xóa tài khoản Weibo và đổi ảnh đại diện trên Douyin, Tiểu Hồng Thư qua hình bó lá bưởi với ý nghĩa "xả xui cực mạnh". Hiện tại, cô đã thay hình khác trên các tài khoản. Dù vậy, fan cho rằng cô đã manifest thành công khi mới đây, họ phát hiện tài khoản phòng làm việc của Triệu Lộ Tư trên Weibo đã xuất hiện trở lại và xóa đi liên kết với công ty Galaxy Cool Entertainment.

Nhiều blogger có tiếng đăng tin nữ diễn viên đã ký hợp đồng với công ty trực thuộc tập đoàn Alibaba. Trên Qichacha - nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp phổ biến nhất tại Trung Quốc, hàng loạt cổ đông của Galaxy Cool Entertainment đã rút lui, chỉ còn Đại Ngư Khoái Lạc là đại cổ đông với gần 50% cổ phần. Đại Ngư Khoái Lạc được cho là cổ đông lớn nhất của công ty mới mà Triệu Lộ Tư hợp tác.

Hổ Kình - công ty thuộc hệ thống của Alibaba nắm 100% cổ phần của Đại Ngư Khoái Lạc. Vì vậy, người hâm mộ tin rằng Triệu Lộ Tư đã bắt tay với ông lớn để "nuốt trọn" công ty cũ. Do việc tái cơ cấu đang diễn ra nên phía nữ diễn viên chưa có thông báo chính thức. Dân mạng đùa rằng nếu tất cả thông tin này là sự thật thì đây thực sự là bước đi như tiểu thuyết: "Triệu Lộ Tư trùng sinh có hệ thống à", "Cảm giác như đang đọc truyện trùng sinh tôi vượt qua bạo bệnh, lật đổ và mua lại công ty quản lý tồi tệ"...

Giữa tranh chấp, phim của cô đóng chính thuận lợi phát sóng. Không chỉ nội dung được khen ngợi mà gần như mọi chi tiết liên quan đến Triệu Lộ Tư trong phim cũng tạo thành trào lưu, xóa bỏ hoàn toàn chê bai về gu thẩm mỹ vào thời điểm đầu tiên có thông tin cô trực tiếp tham gia trang điểm, tạo mẫu cho nhân vật.

Chưa hết năm 2025 nhưng Triệu Lộ Tư liên tục vượt qua những sóng gió lớn nhất trong đời khiến dân mạng chóng váng. Trên mạng xã hội Trung, không ít người cũng đổi ảnh đại diện, hình nền điện thoại qua ảnh bó lá bưởi "xả xui" giống Triệu Lộ Tư để "xin vía" thành công như cô.

Bó lá bưởi được Triệu Lộ Tư cài làm hình đại diện suốt thời gian mới nổ ra tranh chấp với công ty cũ.

Dùng lá bưởi "xả xui" không hiếm ở giới giải trí. Cách đây vài ngày, nhóm fan của Trần Triết Viễn cũng đăng bài tuyên bố sẽ mang 100 bó lá bưởi đến buổi tiếp ứng nhân dịp đóng máy của anh tại đoàn phim Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ (Giang Sơn Vi Sính). Người hâm mộ cho rằng việc nhận lời đóng chính cho phim này của anh là "kiếp nạn" nhiều hơn lợi ích khi liên tục vướng vào đồn đoán tranh chấp phiên vị, bị Vu Chính (ông chủ công ty quản lý của nữ chính Ngô Cẩn Ngôn) móc mỉa công khai, đoàn phim bị "bóc phốt" quỵt lương nhân viên...



Trong siêu thoại, nhóm fan tuyên bố nếu lịch đóng máy đúng dự kiến (22/11) thì 100 bó lá bưởi sẽ được đem đến "xả xui" giúp cho Trần Triết Viễn.