Fan nam nhận án tù sau hành động quá khích với Ariana Grande trên thảm đỏ

HHTO - Johnson Wen, người đàn ông bất ngờ vượt qua hàng rào an ninh và tiếp cận Ariana Grande tại buổi ra mắt phim "Wicked: For Good" ở Singapore, vừa nhận án 9 ngày tù giam. Sự việc từng khiến cả sự kiện lẫn cộng đồng fan rơi vào trạng thái hoang mang.

Theo tờ The New York Times, ngày 17/11 vừa qua, Tòa án Singapore đã tuyên phạt 9 ngày tù giam đối với Johnson Wen. Trước đó, người đàn ông này đã nhận tội gây rối trật tự công cộng trong vụ việc xảy ra trên thảm đỏ buổi ra mắt phim Wicked: For Good tại Singapore hôm 13/11.

Ariana Grande lộ rõ vẻ hoảng hốt trước hành động quá khích xảy ra hôm 13/11.

Vụ việc diễn ra khi Johnson Wen bất ngờ vượt rào chắn an ninh, chạy thẳng về phía Ariana Grande trong lúc cô đang đi trên thảm đỏ. Trong các video được lan truyền, bao gồm cả đoạn do chính Wen tự đăng tải trên Instagram cá nhân, người đàn ông này đã vòng tay qua vai Grande, kéo cô lại gần trong khi nữ ca sĩ cố gắng thoát ra.

Ngay lập tức, bạn diễn của Ariana Grande là Cynthia Erivo cùng đội an ninh đã can thiệp, tách Johnson Wen ra và giúp cô thoát khỏi tình huống căng thẳng. Nữ ca sĩ được cho là vẫn còn sững sờ sau khi trở vào khu vực an toàn.

Khoảnh khắc người đàn ông lao tới Ariana Grande trên thảm đỏ. Video: @pyjamamann

Buổi ra mắt tại Singapore là điểm dừng duy nhất của đoàn phim Wicked: For Good ở châu Á trong hành trình quảng bá toàn cầu. Sự kiện quy tụ Ariana Grande, Cynthia Erivo, Michelle Yeoh và đạo diễn Jon M Chu. Tuy nhiên, sự cố bất ngờ đã khiến chương trình kết thúc sớm hơn dự định và khiến khán giả lo lắng về vấn đề an ninh tại các sự kiện lớn.

Tạo hình của Ariana Grande và bạn diễn Cynthia Erivo tại buổi quảng bá phim. Ảnh: Getty Images

Tại phiên tòa, thẩm phán nhận định Johnson Wen là người có "xu hướng thích được chú ý" và cho rằng người đàn ông này đã nhầm tưởng hành động của mình sẽ không phải chịu hậu quả. Công tố viên cũng nhắc lại việc Wen tỏ ra không mấy ăn năn khi trước đó còn khoe trên mạng rằng mình được thả chỉ một ngày sau sự cố.

Johnson Wen không hề tỏ ra hối lỗi sau hành động gây náo loạn.

Được biết, Johnson Wen (26 tuổi) là công dân Úc, anh có biệt danh trực tuyến là "Pyjama Man" và vốn nổi tiếng với việc đột nhập các sự kiện thảm đỏ của người nổi tiếng. Johnson Wen từng gây chú ý khi lao lên sân khấu với Katy Perry hồi tháng 6 và xông vào buổi biểu diễn của The Weeknd vào tháng 8 trước khi bị nhân viên an ninh đưa ra ngoài.

Người hâm mộ này từng lao lên sân khấu của Katy Perry tại Úc. Video: @pyjamamann