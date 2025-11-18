Disney tung teaser "Moana" bản live-action, người hâm mộ nói "không cần"

HHTO - Ngày 18/11 (giờ Việt Nam), Disney vừa tung teaser đầu tiên chính thức cho "Moana" live-action. Tuy nhiên, những thước phim này lại dấy lên không ít tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ.

Cuộc phiêu lưu đại dương với gương mặt mới

Phiên bản chuyển thể kể lại chuyến hải trình huyền thoại của cô gái tuổi teen Moana, người nghe theo tiếng gọi của đại dương và hợp tác với á thần Maui để cứu hòn đảo và người dân của mình.

Dwayne Johnson là ngôi sao duy nhất trở lại trong vai trò lồng tiếng kiêm diễn xuất live-action cho nhân vật Maui sau phần hoạt hình năm 2016. Vai chính Moana (người từng được lồng tiếng bởi Auliʻi Cravalho) nay được giao cho gương mặt mới của Hollywood là Catherine Laga’aia, nữ diễn viên 17 tuổi.

Tạo hình của nữ diễn viên Catherine Laga’aia trong vai Moana. Ảnh: Disney

"Tôi thực sự rất hào hứng để hóa thân vào nhân vật này vì Moana là một trong những nhân vật yêu thích của tôi", Laga’aia chia sẻ niềm tự hào khi nhận vai diễn. "Ông tôi đến từ Fa‘aala, Palauli, ở Savai‘i. Và bà tôi đến từ Leulumoega Tuai trên đảo chính ‘Upolu ở Samoa. Tôi rất vinh dự khi có cơ hội tôn vinh Samoa cùng tất cả người dân Đảo Thái Bình Dương, và đại diện cho những cô gái trẻ trông giống như tôi."

Hình thể của Dwayne Johnson được cho là "cực phù hợp" với nhân vật gốc. Ảnh: Backgrid

Moana còn có sự tham gia của John Tui trong vai Chief Tui (cha của Moana), Frankie Adams vai Sina (mẹ của Moana) và Rena Owen vai Gramma Tala. Thomas Kail, đạo diễn từng đoạt giải Tony của vở nhạc kịch Hamilton, sẽ chỉ đạo bộ phim. Ekip của hoạt hình gốc như Lin-Manuel Miranda và Mark Mancina cũng trở lại để sản xuất và soạn nhạc cho phim.

Câu hỏi về "live-action" và tính cần thiết

Moana phiên bản live-action dự kiến ra mắt vào ngày 10/7/2026. Theo Variety, đây là khoảng thời gian chuyển thể ngắn nhất giữa một bộ phim hoạt hình gốc và phiên bản người đóng của Disney.

Poster quảng bá chính thức của phim. Ảnh: Disney

Điều này đã gây ra nhiều tranh luận trong cộng đồng khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng, bản hoạt hình Moana năm 2016 và phần hậu truyện năm 2024 đã quá thành công và viên mãn, khiến phiên bản live-action trở nên không cần thiết. Hơn nữa, ý kiến chuyên môn từ tạp chí The Wrap cũng đặt câu hỏi về tính chất "live-action" của bộ phim, khi hình ảnh được thể hiện trong teaser đầu tiên trông "không khác gì bản hoạt hình".

Hình ảnh thể hiện trong teaser tuy đẹp nhưng phụ thuộc quá nhiều vào kỹ xảo. Ảnh: Disney

Một số bình luận của netizen dưới teaser chính thức trên nền tảng YouTube:

"Tại sao chúng ta lại cần một bản live-action?"

"Ra mắt phần tiếp theo vào năm ngoái rồi 2 năm sau lại làm live-action là quá gấp gáp, quá thiếu thuyết phục."

“Bằng cách nào đó, nó trông còn kỹ thuật số hơn cả bản hoạt hình."

"Bao nhiêu phim như Treasure Planet, Atlantis, Princess and the Frog còn đó, vậy mà họ lại chọn một bộ phim chưa đủ 10 năm tuổi để remake.”

"Tôi không nghĩ ra lý do nào khiến Disney thực hiện dự án này, ngoài lợi ích thương mại."

"Tôi hy vọng phim sẽ hay, nhưng tôi không hiểu điểm hấp dẫn của nó là gì. Nước, sinh vật, mọi thứ đều trông y hệt bản hoạt hình. Vậy ý nghĩa của phiên bản này là gì?"