Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Anime One Punch Man có nguy cơ bị "khai tử" vĩnh viễn, vì đâu nên nỗi?

Thiện Dư

HHTO - Sự thất bại của mùa 3 khiến cho One Punch Man phiên bản anime nhận về nhiều đánh giá tiêu cực, và có nguy cơ bị ngừng sản xuất.

Khoảng một thập kỷ trước, One Punch Man từng là một trong những thương hiệu nổi tiếng và được yêu thích nhất làng anime. Ra mắt mùa đầu tiên vào năm 2015, phim nhanh chóng chiếm trọn trái tim khán giả nhờ hình ảnh sống động, đạt điểm đến 9,5/10 ở tập cuối. Tuy nhiên sau đỉnh cao ấy, hành trình của One Punch Man bắt đầu lao dốc không phanh. Chất lượng trái ngược rõ rệt ở cả mùa 2 và mùa 3 mới nhất khiến loạt phim này đứng trước nguy cơ bị "khai tử".

img-1586.jpg
Sau mùa 1, One Punch Man bắt đầu tụt dốc không phanh.

Trước đó, mùa 2 ra mắt năm 2019 đã đánh dấu cột mốc gây thất vọng lớn với người hâm mộ. Dù vẫn có vài khoảnh khắc đáng nhớ, chất lượng của One Punch Man thời điểm này giảm sút nghiêm trọng so với mùa đầu tiên. Lý do lớn nhất đến từ sự thay đổi studio sản xuất, cách quản lý dự án không thoả đáng cùng áp lực thời gian đã buộc các họa sĩ hoạt hình làm việc với tần suất khổng lồ. Kết quả, hiệu ứng hình ảnh sơ sài của mùa 2 đã khiến những ai mong đợi sau 6 năm chờ đợi hụt hẫng nghiêm trọng.

img-1584.png
Mùa 2 đánh dấu bước đầu xuống cấp của One Punch Man.

Những tưởng đến mùa 3, mọi thứ có thể cải thiện hơn khi studio mất đến 6 năm để hoàn thiện. Thế nhưng ngay khi lên sóng tập 1 vừa qua, One Punch Man đã nhận về hàng loạt tranh cãi gay gắt khi chất lượng kém hơn cả mùa 2. Đỉnh điểm là cảnh đi xuống bãi cỏ của Garou bị chê như "slide thuyết trình", khác xa với kỳ vọng từ phiên bản truyện tranh. Đến nay khi đã ra mắt 5 tập, One Punch Man đã có chuỗi "thảm hoạ" chưa từng thấy: đều đạt điểm dưới 6 trên IMDb.

img-1582.jpg
Hoạt hình của mùa 3 bị nhận xét sơ sài, nghiệp dư.
img-1583.jpg
Điểm của mùa 3 thấp chưa từng có.

Mọi chuyện càng thêm "căng" khi thành viên ê-kíp đã công khai chia sẻ khó khăn trên mạng xã hội, từ lịch trình ép buộc đến thiếu thời gian dành cho sản xuất chi tiết, dẫn đến vô số lỗi giật lag, cảnh hành động gây "tụt mood" và thậm chí sai bối cảnh.

Cộng đồng fan thất vọng và quay lưng, nội bộ studio gặp tranh cãi, bấy nhiêu đó cũng đủ để dẫn đến tương lai tối tăm của anime One Punch Man dù truyện tranh vẫn đang ra mắt đều đặn và đầy sức hút. Sau hai mùa thảm họa, series khó lòng lấy lại vị thế dẫn đầu như xưa, và hy vọng về một bước thay đổi triệt để từ gốc rễ sản xuất vẫn còn khá mong manh.

banner.jpg
Thiện Dư
#One Punch Man #One Punch Man mùa 3 #Saitama #anime

Xem thêm

Cùng chuyên mục