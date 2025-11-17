Anime One Punch Man có nguy cơ bị "khai tử" vĩnh viễn, vì đâu nên nỗi?

HHTO - Sự thất bại của mùa 3 khiến cho One Punch Man phiên bản anime nhận về nhiều đánh giá tiêu cực, và có nguy cơ bị ngừng sản xuất.

Khoảng một thập kỷ trước, One Punch Man từng là một trong những thương hiệu nổi tiếng và được yêu thích nhất làng anime. Ra mắt mùa đầu tiên vào năm 2015, phim nhanh chóng chiếm trọn trái tim khán giả nhờ hình ảnh sống động, đạt điểm đến 9,5/10 ở tập cuối. Tuy nhiên sau đỉnh cao ấy, hành trình của One Punch Man bắt đầu lao dốc không phanh. Chất lượng trái ngược rõ rệt ở cả mùa 2 và mùa 3 mới nhất khiến loạt phim này đứng trước nguy cơ bị "khai tử".

Sau mùa 1, One Punch Man bắt đầu tụt dốc không phanh.

Trước đó, mùa 2 ra mắt năm 2019 đã đánh dấu cột mốc gây thất vọng lớn với người hâm mộ. Dù vẫn có vài khoảnh khắc đáng nhớ, chất lượng của One Punch Man thời điểm này giảm sút nghiêm trọng so với mùa đầu tiên. Lý do lớn nhất đến từ sự thay đổi studio sản xuất, cách quản lý dự án không thoả đáng cùng áp lực thời gian đã buộc các họa sĩ hoạt hình làm việc với tần suất khổng lồ. Kết quả, hiệu ứng hình ảnh sơ sài của mùa 2 đã khiến những ai mong đợi sau 6 năm chờ đợi hụt hẫng nghiêm trọng.

Mùa 2 đánh dấu bước đầu xuống cấp của One Punch Man.

Những tưởng đến mùa 3, mọi thứ có thể cải thiện hơn khi studio mất đến 6 năm để hoàn thiện. Thế nhưng ngay khi lên sóng tập 1 vừa qua, One Punch Man đã nhận về hàng loạt tranh cãi gay gắt khi chất lượng kém hơn cả mùa 2. Đỉnh điểm là cảnh đi xuống bãi cỏ của Garou bị chê như "slide thuyết trình", khác xa với kỳ vọng từ phiên bản truyện tranh. Đến nay khi đã ra mắt 5 tập, One Punch Man đã có chuỗi "thảm hoạ" chưa từng thấy: đều đạt điểm dưới 6 trên IMDb.

Hoạt hình của mùa 3 bị nhận xét sơ sài, nghiệp dư.

Điểm của mùa 3 thấp chưa từng có.

Mọi chuyện càng thêm "căng" khi thành viên ê-kíp đã công khai chia sẻ khó khăn trên mạng xã hội, từ lịch trình ép buộc đến thiếu thời gian dành cho sản xuất chi tiết, dẫn đến vô số lỗi giật lag, cảnh hành động gây "tụt mood" và thậm chí sai bối cảnh.



Cộng đồng fan thất vọng và quay lưng, nội bộ studio gặp tranh cãi, bấy nhiêu đó cũng đủ để dẫn đến tương lai tối tăm của anime One Punch Man dù truyện tranh vẫn đang ra mắt đều đặn và đầy sức hút. Sau hai mùa thảm họa, series khó lòng lấy lại vị thế dẫn đầu như xưa, và hy vọng về một bước thay đổi triệt để từ gốc rễ sản xuất vẫn còn khá mong manh.